Gaifana, allagamenti lungo la Flaminia

E’ in arrivata in redazione una segnalazione riguardante un tratto della vecchia Flaminia, divenuta strada provinciale, tra la frazione di Gaifana e Gaifana Stazione.

“Dopo e durante le piogge o le ultime nevicate, una corsia è quasi interamente occupata dall’acqua, dal fango e per tutto il tratto di circa 500 metri, i pedoni non possono camminare, perché lo strettissimo spazio che non può chiamarsi marciapiedi, e i bordi, sono sempre totalmente ostruiti da erbacce e rifiuti”, viene riportato.

“Se si è costretti a spostarsi più al centro della strada, si rischia di essere investiti facilmente, anche perché è l’unico rettilineo prima di una serie di curve pericolose. Mancano lampioni, sempre su questo tragitto che collega due parti della stessa frazione. Da tempo – evidenziano i residenti – reclamiamo interventi all’Ente Locale che sembra abbia chiesto la collaborazione della Provincia, ma finora nessuno si è preso carico di risolvere l’annoso problema che ha visto numerosi incidenti, anche mortali.”

Da qui la richiesta di un intervento rapido per risolvere la problematica.