Giornata del risparmio energetico, gli studenti nocerini vanno a scuola a piedi

La Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ha visto i ragazzi dell’Istituto “Sigismondi” di Nocera Umbra ritrovarsi in Piazza Medaglie d’Oro per recarsi a scuola a piedi per sensibilizzare la comunità sull’importanza di una vita sociale e civile, rispettosa dell’efficienza e del risparmio nell’uso delle risorse.

“In un mondo caratterizzato da sfide globali, determinante diventa la promozione dei valori della sostenibilità e della transizione energetica e, soprattutto a scuola poter raccontare le molte azioni, piccole e grandi, che ognuno di noi può fare per salvare il pianeta non può che far crescere e responsabilizzare la comunità”, evidenzia l’istituto in una nota.

Andare a scuola a piedi per gli studenti nocerini è stata l’occasione per ripensare il tema della salute globale e riflettere sull’importanza del cambiamento di abitudini che si impone come una necessità di sopravvivenza.

Organizzata dalla trasmissione di Rai Radio2 Caterpillar nel 2005 in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, l’iniziativa “M’illumino di meno” ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Sempre più condivisa e partecipata, la giornata del 16 febbraio è diventata così l’occasione per testimoniare quella consapevolezza scientifica che il pianeta vive una drammatica emergenza ambientale e che è tempo di mettere in campo stili di vita sempre più sostenibili.

“La Giornata del risparmio energetico – ha commentato il dirigente scolastico Leano Garofoletti– chiede alle nuove generazioni di diventare protagoniste di azioni per il miglioramento del proprio futuro, e la scuola attraverso l’educazione alla cittadinanza veicola conoscenze e consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile, per promuovere e condividere buone pratiche che possano stimolare idee e politiche atte a mantenere gli impegni sottoscritti dall’Agenda 2030”.