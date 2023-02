Al Talia di Gualdo Tadino concluso il ciclo di incontri “CSR…in cammino – Istruzioni per l’uso”

Si è concluso ieri, al Teatro Talia di Gualdo Tadino, il ciclo di incontri, promosso dalla Regione Umbria in collaborazione con AssoGal Umbria, nei quali sono state illustrate le opportunità per il mondo agricolo presenti nel nuovo documento di programmazione dello sviluppo rurale: il Complemento di Sviluppo Rurale per l’Umbria (CSR) 2023-2027.

Complessivamente sono state più di mille le presenze registrate durante gli incontri di “CSR…in cammino – Istruzioni per l’uso” che, oltre a Gualdo Tadino, si sono tenuti a Città di Castello, Orvieto, Spoleto, Todi, Terni, Gubbio, Amelia, Foligno, Città della Pieve, Perugia, Norcia.

“L’intento – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale Roberto Morroni – è stato quello di avvicinare e diffondere le politiche attive a favore del territorio e delle comunità, a diretto contatto con le realtà e i soggetti destinatari degli interventi. Le suggestive sedi scelte, così come il format dell’evento che ha coinvolto ben 12 città dell’Umbria, hanno un respiro culturale ampio e affine a un progetto ambizioso di crescita comune.”

Nell’incontro tenuto al teatro Talia di Gualdo Tadino sono intervenuti, portando il loro saluto, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e la vicepresidente del Gal Alta Umbria e sindaco di Fossato di Vico, Monia Ferracchiato.

Relatore d’eccezione, in video collegamento, Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento DIPEISR (Dipartimento politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale) del Ministero dell’Agricoltura.

Franco Garofalo, dell’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria, ha spiegato alla numerosa platea le opportunità offerte dal CSR e quindi è seguito un confronto-dibattito dei rappresentanti di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Organizzazione Interprofessionale dell’Olio con l’assessore Morroni.

L’incontro si è concluso con il concerto del violoncellista Andrea Rellini e la proiezione di animazioni di Giada Fuccelli.





























