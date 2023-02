Primarie del Partito Democratico, i tre seggi aperti a Gualdo Tadino

Domenica 26 febbraio si terranno le primarie del Partito Democratico per scegliere il prossimo segretario nazionale del partito. I due candidati sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

A Gualdo Tadino sarà possibile partecipare alla votazione nei tre seggi predisposti dalla sezione locale (Ex Pretura, CVA Cartiere e Scuola Primaria “Gianni Rodari” di Cerqueto) dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 26 febbraio.

La suddivisione dei seggi per i votanti è la seguente:

ATRIO EX PRETURA (votanti dei seggi 1-2-3-4-5-6-20)

(votanti dei seggi 1-2-3-4-5-6-20) CVA CARTIERE (votanti dei seggi 7-8-9-10 -11-14-15-16)

(votanti dei seggi 7-8-9-10 -11-14-15-16) SCUOLA PRIMARIA “GIANNI RODARI” DI CERQUETO (votanti dei seggi 12-13-17-18-19)

Possono votare tutti i cittadini e le cittadine italiane che hanno compiuto almeno 16 anni. Per farlo dovranno presentare al seggio di appartenenza un documento d’identità, che ne attesti l’identità e la residenza, e la tessera elettorale; oltre alla somma di 2 euro da versare come contributo per l’organizzazione delle primarie.