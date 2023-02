A Confcommercio non piace la novità della sosta in piazza Mazzini. Presciutti: “Sì ad allargare l’iniziativa ai commercianti”

Continua a far discutere la modifica al piano parcheggi del Comune di Gualdo Tadino relativamente alla decisione di attivare, per i parcometri di Piazza Mazzini, una nuova programmazione agevolata per i soli utenti della Farmacia Comunale.

Questa iniziativa non piace ai commercianti del territorio e in merito è intervenuta Confcommercio.

“C’è una evidente disparità di trattamento di cui beneficia una sola attività commerciale, anche se comunale”, sottolinea il Consiglio direttivo di Confcommercio Gualdo Tadino, che si fa portavoce di questo malcontento.

“Abbiamo dovuto apprendere dai media la decisione dell’Amministrazione comunale. Condividiamo la finalità, spiegata dal Comandante della Polizia Municipale, di promuovere l’utilizzo del parcheggio coperto di piazza Mazzini, ma crediamo, a maggior ragione, che l’iniziativa prevista per la Farmacia Comunale possa essere estesa a tutte le attività del centro storico, dando così a queste la facoltà di aderire o meno – è scritto in una nota dell’associazione di categoria – L’amministrazione comunale non può assumere decisioni in favore di una sola attività e, soprattutto, deve considerare che molti imprenditori lamentano già un calo delle presenze nelle proprie attività imputato proprio all’attuazione del nuovo piano dei parcheggi in centro. Dall’amministrazione comunale ci attendiamo ora una risposta concreta”.

PRESCIUTTI: “SI’ A INIZIATIVA ANALOGA PER I COMMERCIANTI” – Mentre Confcommercio stava per diffondere la propria nota, poco prima il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, a margine della conferenza stampa sul servizio associato di Polizia Locale, si diceva pienamente disponibile ad attivare sui parcometri il doppio biglietto di parcheggio per poter usufruire di sconti negli esercizi commerciali.

“In 72 ore siamo in grado di adattare i parcometri e il Comune si farà carico delle relative spese per la messa a punto delle apparecchiature”, ha detto.

Presciutti ha anche fornito alcuni dati del piano parcheggi. “Il piano, partito lo scorso agosto dopo riunioni concordate con residenti e commercianti, ha ottenuto in pochi mesi grandi risultati. Sono stati staccati infatti ben 54.007 biglietti, questo significa oltre 9.000 veicoli al mese di media che hanno sostato nel centro storico. Ci eravamo posti l’obiettivo di far circolare gente nel centro per favorire le attività commerciali e dopo questi mesi siamo soddisfatti di quanto ottenuto.”

ABBONAMENTO PER I RESIDENTI PER SOSTA SULLE STRISCE BLU – Una novità partirà il 1 marzo e riguarderà i residenti che potranno sostare senza limiti sulle strisce blu del centro (tranne che in piazza Martiri) a fronte di un abbonamento annuale di 60 euro.

“Questi aggiustamenti in corso d’opera erano stati annunciati all’inizio, poichè il piano parcheggi necessita di adattamenti rispetto alle abitudini dei cittadini“, ha spiegato il sindaco che, in conclusione, ha annunciato di non tollerare più quello che ha definito “l’odio sui social” e pertanto agirà per via giudiziaria contro coloro che scrivono frasi offensive nei confronti delle istituzioni e di chi le rappresenta.