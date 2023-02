A Fossato di Vico un laboratorio di scrittura medievale

In occasione della mostra “Di Legno e di Sacro – l’arte religiosa dal Medioevo ad oggi” in corso a Fossato di Vico nei suggestivi ambienti delle Ex Carceri e presso l’antica chiesa de La Piaggiola, domenica 26 febbraio alle ore 16 si terrà un laboratorio dedicato alla scrittura nel Medioevo.

Partendo dalle opere esposte nella mostra “Di Legno e Di Sacro”, gli artisti Giovanna e Roberto Belardi sveleranno tutti i segreti sulla storia della scrittura: i metodi, lo sviluppo delle tipologie, la tradizione italiana. Inoltre, spiegheranno la realizzazione dei codici, antenati dei nostri libri, i materiali utilizzati e le tecniche di scrittura.

I partecipanti al laboratorio saranno invitati a riprodurre le lettere nelle diverse tipologie di scrittura e a creare le lettere miniate su pergamena, decorate come un tempo.

La durata del laboratorio è di tre ore. Le tariffe sono per gli adulti 7 euro, 5 euro dai 6 ai 15 anni di età.

Per info e prenotazioni: https://www.appennino-incoming.it/laboratorio-didattico-la-scrittura-nel-medioevo-fossato-di-vico/