Gualdo Tadino: truffa un venditore on line, denunciato un ventenne dai carabinieri

Una persona è stata denunciata dai carabinieri di Gualdo Tadino per una truffa on line messa a segno ai danni di un uomo del luogo. A cadere nella rete del truffatore un ignaro venditore che aveva inserito su un noto portale di vendite on-line quattro cerchi in lega per autovettura.

La vittima, dopo aver preso accordi con il presunto acquirente, ha versato la somma di 500 euro su un “postagiro”, ma, come da copione, l’acquirente ha fatto perdere le tracce intascandosi la sostanziosa somma di denaro ed i quattro cerchi sono rimasti al venditore.

I carabinieri di Gualdo Tadino, dopo aver raccolto la denuncia, si sono messi sulle tracce del truffatore e lo hanno identificato espletando accertamenti sia sul sito web che presso gli istituti bancari interessati dall’operazione di pagamento: si tratta di un 20enne residente nel bresciano.

Nello specifico, la truffa è consistita nel convincere la vittima a recarsi allo sportello bancomat per verificare attraverso un’operazione il pagamento ricevuto: in pratica, però, lo stesso anziché ricevere il denaro ha versato 500 euro su una carta prepagata in uso alla controparte.

Il venditore ere stato contattato con un numero di cellulare, risultato poi intestato ad un prestanome senza fissa dimora. A nulla è valso tale tentativo di eludere le indagini poiché i carabinieri sono risaliti al reale utilizzatore.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di truffa.