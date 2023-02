Omnicomprensivo di Nocera: il bullismo a teatro per capire il peso delle parole

“Lo scherzo è bello quando si scherza insieme!” E’ il suggerimento con cui si è chiusa la rappresentazione teatrale “In catene” a cui hanno assistito i ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra nella palestra della scuola.

Portato in scena dal gruppo di lavoro Educattori dell’associazione di volontariato B.B.M. Production 1995, lo spettacolo racconta il bullismo e il cyberbullismo e si rivolge a tutti, in quanto molti sono stati, a seconda dei casi, vittima o bullo oppure hanno assistito senza intervenire.

Ma non è un semplice spettacolo, poiché gli attori in scena raccontano la propria esperienza: un bullo si ritrova al centro di un triangolo di catene, ai cui vertici ci sono tre sedie, su cui sono sedute tre vittime delle sue attenzioni durante l’adolescenza: una donna con un velo, un uomo obeso ed un uomo disabile. A turno il bullo si scontrerà dialetticamente con ognuno di loro e capirà il peso che hanno le parole e le azioni.

Scritto da Ivan Luigi Antonio Scherillo, fondatore ed animatore dell’associazione, “In catene” non è solo un teatro per la scuola, ma un’esperienza costruttiva, perché il gruppo degli Educattori introduce i ragazzi al tema rappresentato e condivide poi emozioni e riflessioni in un vivace confronto che ha visto i ragazzi dell’istituto di Nocera Umbra molto attenti alle testimonianze portate in scena e interessati a partecipare al confronto.

“E’ importante il momento in cui si dialoga con i giovani – ha commentato Ivan Luigi Antonio Scherillo, educatore teatrale specializzato nel teatro per ragazzi – perché solo con il dialogo si possono combattere tutti quei comportamenti di prevaricazione e sopraffazione verso chi non è in grado di difendersi, in quanto solo l’importanza di non giudicare o di essere giudicato consentirà loro di ritrovare il divertimento di scherzare tutti insieme.”