Servizio associato di Polizia Locale, i sindaci: “Risultati molto positivi”

La gestione associata di Polizia Locale “Appennino Umbro” tra i comuni di Gualdo Tadino, Sigillo, Fossato di Vico e Costacciaro ha prodotto risultati molto positivi e, sulla forza dei risultati ottenuti in questo settore, tutti i sindaci (assente quello di Fossato di Vico per impegni inderogabili) hanno convenuto di voler proseguire sulla collaborazione stretta tra gli enti della Fascia anche in altri ambiti, a cominciare dal turismo.

Lo hanno sottolineato in una conferenza stampa congiunta, in cui è stato fatto il bilancio a due anni dall’istituzione del servizio e portando i dati relativi al 2022, il Comandante della Polizia Municipale, Gianluca Bertoldi, e i sindaci Massimiliano Presciutti, Giampiero Fugnanesi e Andrea Capponi.

“La gestione associata è ben avviata e ha prodotto risultati molto interessanti – ha detto il comandante Bertoldi – Oltre alla sede principale di Gualdo Tadino, abbiamo una sede distaccata a Sigillo e questo ci permette di operare al meglio in tutto il territorio e di coprirlo sempre nelle 12 ore giornaliere. Farlo insieme nei quattro comuni ci permette di ottimizzare le risorse ma anche di offrire un servizio migliore ai cittadini con un controllo più capillare”.

Analizzando i numeri del 2022, nei quattro comuni sono state accertate 3.171 sanzioni riguardanti il codice della strada, di queste 1.870 interessano il Comune di Gualdo Tadino delle quali 1.121 riguardano infrazioni di sosta.

A Fossato di Vico il focus è stato rivolto sul semaforo di Osteria del Gatto posto all’incrocio tra la vecchia Flaminia e via Eugubina. Lo scorso anno ci sono stati 781 attraversamenti con il rosso, dei quali 56 dopo le ore 22.

A Sigillo, invece, gli interventi maggiori hanno interessato il mancato rispetto dei limiti di velocità nel tratto interno della Flaminia, con 134 veicoli sanzionati.

A Costacciaro, invece, non si sono rilevate particolari criticità, ma è stato invece aumentato il servizio di Polizia locale con la presenza sul posto nelle 12 ore, superando una precedente criticità.

Nel 2022 sono stati rilevati 56 incidenti stradali, dei quali 12 con feriti e uno con un morto.

Altro ambito di controllo è stato quello del conferimento dei rifiuti. Attraverso l’installazione di fototrappole sono state rilevati in tutti e quattro i comuni 88 comportamenti anomali che hanno portato a 22 sanzioni per scorretto conferimento dei rifiuti.

Passando a Gualdo Tadino, per quanto riguarda i verbali dell’anno 2022 questi sono i numeri:

Verbali Parcheggi: 1.127;

Limiti di Velocità: 81

Verbali cinture di sicurezza: 5

Verbali Cellulari: 2

Targa: 471 per mancata revisione, 47 per assenza di copertura assicurativa.

“Attualmente il personale a nostra disposizione in tutto il territorio è di 15 unità – ha concluso il comandante Bertoldi – Di questi, 11 sono conferiti dal Comune di Gualdo Tadino e 4 dagli altri Comuni”.

I tre sindaci hanno confermato la bontà del Servizio di Polizia Associata nel territorio e i vantaggi che ha portato.

“Ringrazio il Comune di Gualdo Tadino che ha avuto e ha proposto l’idea di gestire questo servizio in modo sinergico – ha detto il sindaco di Costacciaro Andrea Capponi, che ha annunciato l’assunzione di un nuovo agente entro il 2023 – Con l’introduzione della gestione associata della Polizia Associata il Comune di Costacciaro ha ottenuto notevoli benefici rispetto al passato, dove avevamo carenze di personale. Con questa formula c’è più controllo e in orari temporali più lunghi”.

“Oltre al Comune di Gualdo Tadino – ha evidenziato il sindaco di Sigillo, Giampiero Fugnanesi – ringrazio anche il Comandante Bertoldi, che prima lavorava proprio nel nostro comune, in quanto è stato una risorsa fondamentale per questo progetto perché conosce bene il territorio e ciò ha permesso di ottenere un servizio di Polizia Locale associata di alta qualità. Insieme abbiamo ottimizzato le risorse e offerto un servizio migliore. Questa è la strada da seguire anche in altri ambiti e per altri servizi”.

Anche il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti ha sottolineato i benefici ottenuti da questo progetto. “Ringrazio in primis il personale che giornalmente lavora a questo servizio in modo puntuale e professionale. Questa formula di gestione associata della Polizia Municipale – ha detto – ci ha permesso di potenziare il servizio nel territorio e di migliorare il controllo. I numeri dimostrano che non c’è stato un depauperamento del servizio, come prospettato a suo tempo da qualcuno, bensì un’attività più efficace ed efficiente per i cittadini. Da qui a gennaio 2024 altri due agenti entreranno in servizio. Su questa strada proseguiremo anche per realizzare altri progetti in sinergia.”