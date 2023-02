Due uomini denunciati dai carabinieri di Nocera per guida in stato di ebbrezza

Nell’ambito della consueta attività preventiva, i carabinieri della Stazione di Nocera Umbra hanno effettuato una fitta serie di controlli lungo le strade che si diramano dagli abituali luoghi di aggregazione, al fine di mantenere alta l’attenzione, specie nel fine settimana, sul fronte della sicurezza della circolazione stradale.

Nel corso dell’attività sono stati sottoposti ad accertamenti preventivi volti alla verifica dell’idoneità psicofisica alla guida 20 conducenti, di cui 2 sono risultati positivi al test con etilometro e perciò denunciati alla Procura della Repubblica di Spoleto poiché ritenuti presunti responsabili del reato di guida in stato di ebbrezza.

Intorno alle 4 di sabato mattina, i militari, transitando lungo una via secondaria, hanno notato un mezzo che procedeva con andatura discontinua. Supponendo che il conducente, poi accertato essere un uomo di 40 anni, potesse aver accusato un malore, i carabinieri gli segnalavano di arrestare la marcia.

All’atto del controllo l’uomo è apparso subito in stato di ebbrezza. Lo stesso si è giustificato a dicendo di essere di ritorno da una cena con degli amici e di non aver bevuto tanto, una ricostruzione ritenuta non credibile, almeno per quanto riguarda il consumo di alcool, tantoché al successivo controllo all’etilometro, è risultato positivo all’alcolemia.

Analogo epilogo ha avuto il controllo avvenuto nel pomeriggio di lunedì. I carabinieri, lungo la Flaminia, hanno fermato una piccola utilitaria con alla guida un 60enne che percorreva la strada da Gualdo Tadino in direzione Foligno. All’interno dell’abitacolo, vicino alla leva del cambio, vi era una bottiglia di birra aperta con il conducente che aveva un forte alito vinoso. L’uomo si è anche lui giustificato dicendo di essere di ritorno da un pranzo con amici e di aver bevuto un solo bicchiere di vino, smentito però dall’esame dell’alcoltest che registrava valori di circa 3 volte superiori allo 0,50 g/l, ovvero al limite di legge.

Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida e nei confronti del primo è stato operato anche il sequestro del veicolo in quanto proprietario per il quale è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite di 1,5 g/l.