Al via a marzo un’indagine Istat nel comune di Gualdo Tadino

A partire dal mese di marzo, e presumibilmente fino a giugno, l’Istat – Istituto Nazionale di Statistica avvierà una attività di rilevazione Eu-Silc per l’anno 2023 sulle condizioni di vita delle famiglie, che coinvolgerà alcuni nuclei del comune di Gualdo Tadino.

Si tratta di un’attività conoscitiva essenziale e utile a fornire informazioni sui principali aspetti della vita quotidiana e sulla situazione economica delle famiglie residenti in Italia. Il sistema statistico Eu-Silc (Statistics on Income and Living Conditions) costituisce una delle principali fonti di dati per i rapporti periodici dell’Unione Europea sulla situazione sociale e sulla diffusione della povertà nei paesi membri.

Le famiglie saranno intervistate dalla rilevatrice Laura Mariano che svolge per conto dell’Istat la raccolta dei dati e sarà munita di apposito cartellino di riconoscimento.

Chi volesse informazioni in merito e chiedere qualunque chiarimento sull’indagine Istat può contattare l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Gualdo Tadino ai seguenti numeri: 075 9150203 – 075 9150283 – 075 9150284 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.