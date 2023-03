Circola con targa straniera falsa, denunciato dai carabinieri di Fossato di Vico

I Carabinieri della Stazione di Fossato di Vico, nell’ambito dell’attività di controllo della circolazione stradale e della prevenzione dei reati contro il patrimonio, nel tardo pomeriggio del 22 febbraio scorso hanno controllato un’autovettura con targa spagnola condotta da un 31enne.

L’atteggiamento del ragazzo e le risposte fornite hanno destato nei militari sospetti sull’autenticità dei documenti, confermati nell’immediatezza dagli accertamenti compiuti attraverso le banche dati dalle quali i militari hanno verificato che la targa non risultava essere associata al mezzo, che i documenti di circolazione erano inesistenti negli archivi della motorizzazione spagnola e che, infine, il veicolo era sprovvisto di qualsiasi copertura assicurativa.

Per questi motivi i carabinieri hanno sequestrato sia l’auto, per la successiva confisca, che i documenti, con l’uomo deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia in quanto ritenuto responsabile del reato di utilizzo di atto falso e contravvenzione amministrativa per aver circolato con veicolo non immatricolato.