“Permacrisis”: al Don Bosco la rassegna cineforum che riflette le ombre e le luci della nostra era

La crisi sembra essere ormai una costante nella nostra società e il cinema è spesso un mezzo per esplorarne le radici e trovare delle possibili vie d’uscita.

È con questo spirito che l’associazione Educare alla Vita Buona, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, ha deciso di organizzare al cinema Don Bosco di Gualdo Tadino la rassegna cineforum che quest’anno avrà il titolo di “Permacrisis: le ombre del passato, la luce del domani”, in programma a partire da venerdì 3 marzo alle ore 20,45.

La parola “Permacrisis” è stata eletta come “parola del 2022” dal prestigioso dizionario inglese Collins, che la definisce come “un susseguirsi e sovrapporsi di emergenze”. Questo neologismo, coniato dalla fusione di due parole di origini diverse, il greco “krisis” e il latino “perma-“, diventa il punto di partenza per la definizione della rassegna. I film scelti per l’occasione rappresentano le crisi individuali e collettive che stiamo vivendo, in un continuo e potente chiaroscuro di ombre e luci.

La rassegna, che torna dopo tre anni di stop causa pandemia, è stata presentata in sala consiliare dal presidente di Educare alla Vita Buona, Umberto Balloni, dalla vicepresidente Marcella Viventi, dal curatore Michele Storelli e dalla responsabile Anna Confidati, alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e dell’assessore alla cultura Barbara Bucari.

Quattro le pellicole in cartellone che verranno proiettate per quattro venerdì consecutivi a partire dal 3 marzo: “L’ombra di Caravaggio”, “Fairytale. Una fiaba”, “Gli spiriti dell’isola” e “Empire of light”. I film scelti sono tra i migliori in assoluto della stagione cinematografica corrente e, pur nella diversità delle storie e delle ambientazioni, rispecchiano le crisi individuali e collettive che stiamo vivendo, in un continuo e potente chiaroscuro di ombre e luci.

Ogni proiezione sarà accompagnata da un approfondimento critico. La prima serata sarà animata da Michele Storelli e da Daniele Gelsi, che ha realizzato i costumi del film “L’ombra di Caravaggio” (il costumista è Carlo Poggioli).

Il primo film in programma, “L’ombra di Caravaggio”, diretto da Michele Placido, conduce alla scoperta delle ombre del passato, attraverso la vita del grande pittore italiano. Il regista porta a riflettere sui conflitti interiori, religiosi e politici del XVI-XVII secolo, che ancora oggi influenzano la nostra società.

Il secondo film, “Fairytale. Una fiaba”, diretto da Aleksandr Sokurov, ci introduce nelle ombre dei dittatori, con un potente messaggio contro la tirannia. Le ombre diventano anche il tema principale del terzo film in programma, “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh, che evoca l’ombra del conflitto irlandese.

Infine, il film “Empire of light”, diretto da Sam Mendes, ci offre la luce del domani. La luce dei film, la luce del cinema, diventa l’unica speranza nei nostri tempi di crisi. Il premio Oscar Sam Mendes racconta una storia di speranza, lottando contro l’ombra del razzismo che aleggia su molte società contemporanee.

La rassegna “Permacrisis: le ombre del passato, la luce del domani” rappresenta un’opportunità per riflettere sulla nostra società, sulle sue crisi e sulle possibili vie d’uscita. Un’occasione per trovare la luce nel buio, attraverso il potere della narrazione cinematografica.

PROGRAMMA E INFORMAZIONI

• 3 marzo: L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido

• 10 marzo: FAIRYTALE. UNA FIABA di Aleksandr Sokurov

• 17 marzo: GLI SPIRITI DELL’ISOLA di Martin McDonagh

• 24 marzo: EMPIRE OF LIGHT di Sam Mendes

Abbonamento alla rassegna 25 euro, biglietto singolo 8 euro

Apertura botteghino: ore 20.15

Proiezione film: ore 20.45

La prevendita si terrà giovedì 2 marzo dalle 17 alle 19 presso il botteghino del cinema teatro “Don Bosco”. L’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino darà crediti formativi ai propri studenti che parteciperanno.