Desertificazione bancaria, il circolo Acli di Fossato incontra il sindacato Fabi

Il presidente del circolo Acli Ora et Labora di Fossato di Vico, Sante Pirrami, ha incontrato nei giorni scorsi i segretari provinciali della Fabi regionale (Federazione autonoma bancari italiani), Enrico Simonetti e Anna Minelli. L’incontro ha riguardato la crescente desertificazione bancaria che sta colpendo l’Umbria, in particolare i territori interni e marginali, e le possibili azioni da intraprendere per far conoscere questa situazione che provoca non pochi disagi alla popolazione.

Gli sportelli bancari in Umbria stanno costantemente diminuendo, così come si susseguono gli appelli di sindaci, amministratori e comitati di cittadini.

Nel territorio appenninico la situazione è tutt’altro che rosea: a Costacciaro l’unico sportello è stato chiuso già da qualche anno, ne rimane solo uno a Sigillo, uno a Scheggia aperto a giorni alterni, così come uno a Fossato di Vico, aperto tre giorni a settimana. Basti pensare che in quest’ultimo comune fino a pochi anni fa erano ben tre gli sportelli operativi.

Anche a livello regionale i dati sono impietosi. Dal 2020 al 2021 sono stati chiusi altri 42 sportelli; nei 92 comuni umbri solo 67 hanno uno sportello attivo rispetto ai 74 del 2020, con una perdita di ulteriori 234 posti di lavoro.

Le Acli hanno raccolto le segnalazioni arrivate dai cittadini e il presidente del circolo Acli “Ora et Labora” ha evidenziato che queste inefficienze sono ancora più forti nelle aree interne e marginali che rischiano, anche a causa dell’impoverimento dei servizi essenziali, di continuare nello spopolamento.

Da qui la proposta di organizzare un incontro pubblico, in collaborazione con la Fabi, che veda anche la presenza del mondo sindacale della scuola e della sanità, dei sindaci e dei rappresentanti degli enti locali.