Gubbio, controlli dei carabinieri in ristoranti e bar: maxi multe, chiusure e deferimenti

I Carabinieri della Stazione di Gubbio, coadiuvati da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Perugia, nell’ambito di un servizio coordinato svolto nel centro eugubino hanno condotto una serie di controlli sul rispetto della normativa in materia di lavoro, igiene e sicurezza alimentare da parte di attività di ristorazione e bar.

L’attività ispettiva ha riguardato un locale dove i militari hanno fatto accesso e identificato i lavoratori impiegati in quel momento. Hanno quindi proceduto alla verifica della documentazione relativa alla valutazione dei rischi, di quella contrattuale riferita ai dipendenti e alla loro formazione, nonché al rispetto della normativa igienico-sanitaria.

L’accertamento ha fatto rilevare la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata stesura del documento di valutazione dei rischi, omissioni che hanno comportato la sospensione dell’attività imprenditoriale fino al ripristino delle regolari condizioni con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria del titolare.

Presso un secondo locale sono state invece riscontrate irregolarità circa le modalità di conservazione degli alimenti e carenze igienico-strutturali dell’attività commerciale.

Medesime verifiche hanno infine riguardato un terzo esercizio: anche in questo caso sono state riscontrate irregolarità sia per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro sia sul rispetto della normativa per la conservazione degli alimenti, violazioni che hanno determinato il deferimento del titolare alla Procura della Repubblica di Perugia.

Nel complesso sono state contestate dai carabinieri sanzioni amministrative per importo complessivo pari a quasi 30.000 euro.