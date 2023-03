Miglior Vocalist d’Italia 2022. C’è un gualdese in nomination

C’è un gualdese in lizza per diventare miglior Vocalist Man del 2022. Si chiama Alessandro Frate ed è entrato nella Top 10 dei migliori vocalist d’Italia. Alessandro nel suo lavoro ha toccato le più importanti discoteche italiane ed ha un calendario 2023 già denso di appuntamenti.

Durante la preselezione dei Dance Music Awards, è entrato nei primi 10, rimanendo anche l’unico vocalist umbro in graduatoria, in rappresentanza dei locali di Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna e parte di Abruzzo e Lazio.

Ora se la dovrà vedere con i colleghi di altre parti d’Italia nella serata di premiazione del prossimo 26 marzo, a Villa ReNoir di Legnano (MI), quando saranno resi noti i risultati del voto. È possibile votare Alessandro fino al 12 marzo, inviando un sms al 351.6265660 e digitando il codice 351.