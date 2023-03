Incidente stradale a Gubbio, due auto coinvolte. Conducenti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato oggi a Gubbio in via di Porta Romana, precisamente tra la rotonda di San Marco e l’uscita Gubbio Est della nuova SS219 Pian d’Assino. L’episodio ha visto coinvolte due vetture, con conseguente intervento dei Vigili del Fuoco di Gubbio e dei soccorritori del 118.

Uno dei conducenti è stato estratto dall’abitacolo con l’aiuto dei Vigili del Fuoco e poi trasportato d’urgenza all’ospedale comprensoriale di Branca, insieme all’altro conducente coinvolto nell’incidente, per accertamenti medici. Uno è stato trasferito all’ospedale di Perugia mentre l’altro ha riportato un trauma toracico ed è ricoverato a Branca osservazione breve chirurgica.

Sul posto è giunta anche la Polizia municipale di Gubbio, che ha gestito il traffico e svolto i rilievi del caso.

Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, ma la polizia locale sta effettuando le opportune indagini per accertare la dinamica dell’episodio.

