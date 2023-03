Al Comune di Gualdo Tadino assegnata la “Bandiera Sostenibile 2023”

C’è anche Gualdo Tadino tra i ventiquattro i comuni “Bandiera Sostenibile 2023” premiati in occasione dell’assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, che ha avuto luogo al Teatro dei Ginnasi di Roma il 2 e il 3 marzo.

Si tratta di un importante riconoscimento ricevuto davanti a una platea nazionale che certifica non solo l’adesione dei comuni alla Rete, ma la profonda volontà degli amministratori di collaborare per far “misurare” il livello di sostenibilità dei propri territori.

Un passo avanti, quindi, verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, che la Rete dei Comuni Sostenibili ha deciso di intraprendere mettendosi al servizio degli enti locali, al di là della loro dimensione o colore politico.

All’assemblea nazionale ha preso la parola anche il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. Nel suo intervento, dopo un video che ha illustrato gli interventi realizzati grazie ai quali il comune è entrato, primo in Umbria, a far parte della Rete, il primo cittadino gualdese ha evidenziato che “è possibile coniugare sviluppo e ambiente.”

“Il rapporto stilato al termine della fase di monitoraggio ci ha fornito un quadro su ciò che funziona e quello che va migliorato – ha detto dal palco dell’assemblea nazionale – Ora vorremmo puntare su una gestione dei rifiuti innovativa, come previsto da un rapporto di Legambiente. Su questo si è già scatenata in città una una ridda di dichiarazioni dove qualcuno tenderebbe a dimostrare che il sindaco di Gualdo Tadino o la presidente della Regione Umbria vorrebbero uccidere i cittadini. Questo perchè, pensate un po’, visto che abbiamo discariche in esaurimento nella regione che sono da sempre i luoghi più inquinanti nella gestione dei rifiuti, vorremmo puntare sia a spingere ulteriormente la raccolta differenziata, sia ad utilizzare quelle frazioni che non si possono recuperare per dare nuovo sviluppo al territorio, puntando a praticare la cosiddetta economia circolare.”

Chiaro il riferimento polemico nei confronti di chi si oppone alla realizzazione dell’impianto per la produzione di biometano che dovrebbe sorgere nella Zona Industriale Nord.

Un’ultima considerazione Presciutti l’ha riservata all’eccesso di burocrazia e a una legislazione in materia irta di impedimenti, portando come esempio l’impossibilità di realizzare un parco eolico nel quinto sito più ventoso d’Italia, quale è la montagna gualdese. “Questo perchè le pale eoliche darebbero fastidio al sonno dei pipistrelli…”

“La Rete deve servire soprattutto a questo – ha concluso il sindaco di Gualdo Tadino – dare più opportunità ai comuni e contemporaneamente dare sostegno per permettere agli Enti di realizzare i progetti in tempi relativamente brevi.”









Questi i comuni “Bandiera Sostenibile 2023”: Cuneo, Crema, Prato, Mantova, Offida, Crispiano, Settimo Torinese, Sant’Antonino Susa, Deruta, Bisaccia, Bra, Trezzano sul Naviglio, Sestri Levante, Porto Sant’Elpidio, Bagno a Ripoli, Agnone, Bardonecchia, Gualdo Tadino, Mariano Comense, Rovigo, Lunano, Quiliano, Pesaro, Vigasio.

Altre due bandiere sono state consegnate a Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASviS, e ad Alice Siragusa, del Centro Unico Ricerche Commissione Europea.

C’è stata anche la consegna di alcune targhe di “Comune Sostenibile” ai nuovi comuni che hanno aderito alla Rete ed è stata colta l’occasione dell’assemblea nazionale per la consegna: Santo Stefano Quisquina, Salemi, Nuoro, Bisaccia, Altidona, Tornimparte, Montegiordano, Vinchiaturo

Due targhe speciali, come anticipato prima dell’assemblea, sono state riservate a due scuole per il coinvolgimento degli studenti in progetti virtuosi di sostenibilità, considerati buone pratiche dall’associazione: Istituto comprensivo di Cappella Maggiore e all’Istituto comprensivo “Tenente Franco Petrucci” di Montecastrilli.

Infine, tre targhe sono state dedicate anche a tre realtà che hanno stretto un’importante collaborazione con la Rete dei Comuni Sostenibili, aiutando a promuoverne i valori e gli obiettivi: Associazione “Per Il meglio della Puglia”, City Vision, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile