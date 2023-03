Affitta una stanza fantasma a Roma. Cinquantenne denunciato dai carabinieri di Sigillo

Una persona è stata denunciata dai carabinieri di Sigillo per una truffa on line messa a segno ai danni di una donna.

Aveva adescato la vittima, proponendo a buon prezzo, su un sito web di annunci, l’affitto di una stanza di un appartamento a cinque minuti dal centro di Roma. Una proposta molto allettante per la ragazza che di lì a poco avrebbe dovuto trasferirsi per motivi di lavoro nella capitale.

Il proponente aveva quindi richiesto su Whatsapp alla ragazza interessata all’annuncio la somma di 500 euro a titolo di caparra, somma prontamente versata tramite bonifico. La ragazza, al fine di visionare la stanza, ha tentato invano di fissare più appuntamenti con il presunto proprietario di casa il quale, dopo aver incassato il bonifico, ad ogni richiesta della vittima inventava scuse per non presentarsi fino a scomparire del tutto.

I carabinieri di Sigillo, dopo aver raccolto la denuncia, si sono messi sulle tracce del truffatore. In particolare sul sito web di annunci, dopo aver individuato, tra una serie di annunci simili per tipo di offerta e periodo di pubblicazione, quello su cui la vittima era stata raggirata, hanno recuperato i dati di registrazione dell’utente inserzionista associati a quell’annuncio. Dati identificativi che corrispondevano a quelli emersi dall’accertamento sull’utenza telefonica utilizzata dal truffatore per raggirare la vittima con chiamate e messaggi Whatsapp.

Infine, presso l’istituto bancario interessato all’operazione fraudolenta di pagamento, è stata acquisita la documentazione contrattuale e verificata quindi la titolarità del conto sul quale era stata versata la somma.

La corrispondenza delle risultanze delle verifiche hanno permesso ai carabinieri di procedere alla completa identificazione del soggetto, un cinquantenne residente nella provincia di Roma che, quindi è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia in quanto ritenuto responsabile del reato di truffa.