Alto Chiascio, Cgil Cisl e Uil rilanciano su contrattazione sociale e case di comunità

Nel 2022 l’impegno delle organizzazioni sindacali è stato quello di potenziare la contrattazione sociale nel territorio dell’eugubino-gualdese (Alto Chiascio) e in tale direzione sono stati sottoscritti numerosi accordi aventi per oggetto tasse e tariffe (mantenimento e agevolazioni per le categorie più deboli) e l’allargamento delle fasce di esenzione per le addizionali comunali. Lo rendono noto Cgil Cisl e Uil territoriali.

Particolarmente rilevante – evidenziano i sindacati – è stata la sottoscrizione del “Patto per la salute e il benessere” (capofila il Comune di Gubbio) che contiene obiettivi e percorsi alternativi al modello imperante di destrutturazione e privatizzazione del servizio sanitario pubblico.

“In considerazione della situazione emersa a inizio 2023, le priorità dell’azione sindacale saranno legate ai bisogni emergenti nel territorio – scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil territoriali, insieme ai sindacati pensionati – e di conseguenza, visto l’invecchiamento della popolazione e delle persone non autosufficienti, al potenziamento delle Rsa, dei centri alzheimer, dei centri diurni, dei centri sociali, dell’assistenza domiciliare”.

La realizzazione in tempi brevi, utilizzando i vecchi plessi ospedalieri cittadini di Gubbio e Gualdo Tadino, delle case di comunità, rappresenta una soluzione utile a potenziare la medicina nel territorio, insieme alla copertura dei posti di medici di base vacanti.

“Alle amministrazioni comunali locali abbiamo chiesto di aprire un confronto preventivo sulle politiche di bilancio e sulle scelte conseguenti – concludono i sindacati – riattualizzando le vecchie intese alla luce dell’odierna situazione socio-economica prodotta dalla pandemia e dal drammatico conflitto bellico. Quindi agire sul sistema tariffario vigente, sui servizi alle persone più deboli (anziani, giovani, donne), iniziative per la socialità, per la mobilità cittadina e territoriali, verifica andamento progetti aree interne e progetti Pnnr”.