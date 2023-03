Corale Santa Cecilia, eletto il nuovo direttivo. Novità per il 2023

Il bilancio largamente in attivo dell’esercizio 2022 della Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra, approvato nei giorni scorsi, permetterà al sodalizio nocerino di affrontare il 2023 con progettualità nuove e di più ampio respiro.

Archiviato quindi il 2022, la Corale ha confermato alla guida artistica il maestro Michele Fumanti, che potrà avvalersi della collaborazione del maestro Lara Morotti. Rimane in carica la presidente Maria Marinangeli, che ha indicato come suoi collaboratori Elia Tribuzi alla vicepresidenza, Giovanna Desantis alla segreteria e Gabriele Piccioni quale coordinatore del gruppo giovanile Gi.Ca.No. (Giovani Cantori Nocerini).

I coristi hanno poi indicato, nel corso della loro assemblea, i responsabili delle varie sezioni; entrano a far parte del direttivo Aurora Passeri (soprani), Massimo Buglioni (tenori), Giorgio Rinaldo Antonucci (bassi) e Giulia Marcaccioli (contralti).

“Un bel rinnovamento con l’ingresso di tanti giovani che, grazie anche alle convenzioni stipulate con le scuole del territorio, potranno fare esperienza di P.C.T.O, acquisire i crediti formativi esterni e che si occuperanno, sempre di più della comunicazione esterna e del sito web”, evidenzia la Corale.

E’ stata poi definita la campagna soci, che si svolgerà durante tutto il mese di marzo (proseguendo anche oltre) rivolta a tutti coloro che vorranno sostenere la vita e le attività della corale con un piccolo contributo.

Sul versante artistico, i coristi stanno continuando il loro percorso di studio e di ricerca con le prove settimanali, sotto la guida del maestro Michele Fumanti, con la preparazione del repertorio per i prossimi concerti che si svolgeranno dalla primavera in poi.

Si inizierà con la manifestazione “inCanto sulle vie di Francesco” che partirà proprio da Nocera Umbra il 29 aprile a Bagnara dove sarà ospitato il Coro “Cristo Re” di Numana.

Come da tradizione ci saranno uscite nei primi giorni di giugno, mentre sono in corso contatti per futuri scambi.

Programmato anche il concerto di agosto e l’impegno dell’apertura del Palio dei Quartieri 2023. Rassegna di musica corale a settembre con cori ospiti di altissimo livello e un progetto, in attesa di definizione, che dovrebbe essere patrocinato e supportato dal Ministero.