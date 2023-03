Nocera Umbra protagonista della seconda edizione del rally Città di Foligno

di Celeste Bonucci

Domenica 5 marzo Nocera Umbra è stata la protagonista della seconda edizione del rally Città di Foligno, tappa del campionato italiano RaceDay. L’evento è stato organizzato dalla PRS Group in collaborazione con i Comuni di Foligno e Nocera Umbra.

La gara, svoltosi principalmente su sterrato, ha visto la partenza e l’arrivo in Piazza della Repubblica a Foligno. Da qui le vetture hanno proseguito il loro percorso a Nocera Umbra dove si sono svolte le due prove speciali che sono state entrambe ripetute per tre volte. Al termine di ciascuna prova le vetture si sono riunite in piazza Umberto I a Nocera Umbra.

A vincere il rally i piloti Alberto Battistoni e Simone Scattolin a bordo di Una Skoda Fabia” R5″ (categoria di vettura) 4 ruote motrici turbo.

.