Un maxi incidente stradale a catena si è verificato poco fa lungo la strada statale 219 Gubbio – Pian d’Assino, all’altezza di Padule. Sei le automobili coinvolte.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio degli agenti intervenuti sul posto.

I feriti, lievi, sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco di Gubbio e consegnati al 118 per le cure del caso. Le persone coinvolte sono state trasportate nel vicino nosocomio di Branca, mentre una è stata affidata alle cure dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso, ma secondo l’ufficio stampa della Asl Umbria 1 allo stato attuale si pensa che tre dei feriti che sono stati trasportati all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino possano essere dimessi in serata mentre gli altri due, per precauzione, saranno tenuti sotto osservazione.

La strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Padule e Torre Calzolari (dal km 14,350 al km 9,300). Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il personale Anas è sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

LE IMMAGINI DEI VIGILI DEL FUOCO