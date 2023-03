Saxa, scontro Fioroni-Presciutti: “Dichiarazioni da campagna elettorale”. “Il mio mandato finisce”

A stretto giro è arrivata la risposta dell’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni alle accuse del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, di non aver partecipato al consiglio comunale aperto sulla vicenda Saxa, svoltosi lunedì scorso, né di aver convocato un tavolo di crisi dopo sue sollecitazioni, invitandolo ad affrontare la questione nelle sedi opportune e non sulle agenzie di stampa.

In particolare, Fioroni ha sottolineato che “il corretto funzionamento delle istituzioni richiede serietà e rispetto del ruolo che ogni Ente ha”.

Secondo l’assessore regionale, il sindaco di Gualdo Tadino ha cercato di fare propaganda politica sul tema della crisi aziendale che sta colpendo Saxa, senza rispettare le istituzioni e le competenze di ogni Ente. “Purtroppo, questo principio sembra essere stato dimenticato dal sindaco di Gualdo Tadino che ha cercato di ricamare argomenti da campagna elettorale su una crisi aziendale che colpisce la nostra regione e più di tutto sulla pelle dei lavoratori di Saxa”, ha dichiarato.

Fioroni ha poi ricordato che la sede deputata per affrontare le crisi d’impresa è quella del tavolo istituzionale di crisi convocato dalla Regione Umbria per lunedì 13 marzo su richiesta delle parti sociali “come tra l’altro ribadito in sede di Consiglio comunale dal collega vicepresidente Morroni e non già su richiesta del sindaco”, ha ribadito.

L’obiettivo del tavolo di crisi e di quello deputato a ottenere l’attivazione della cassa integrazione cosiddetta “per cessazione”, “è rivolto al riavvio delle attività produttive che assicuri prospettive di consolidamento, sviluppo dell’impresa e tutela dei livelli occupazionali”, ha spiegato l’assessore regionale allo Sviluppo economico.

Dal canto suo Massimiliano Presciutti in replica all’assessore regionale ha dichiarato a Umbria24: “A me interessa che questa fabbrica riapra il prima possibile. E’ il mio unico interesse. Sono stato sempre al fianco dei lavoratori – continua – Non devo prendere né dare lezioni su questa vicenda: la storia parla per me. Si faccia il tavolo alla svelta e si trovi una soluzione. Quanto alle accuse di propaganda non saprei di cosa parla Fioroni, ho già detto che finisce il mio mandato.”