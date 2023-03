In seguito alle scosse di terremoto registrate oggi in Umbria, con epicentro Umbertide, oltre alle scuole di Umbertide e Perugia resteranno chiuse anche quelle di Gualdo Tadino, Gubbio, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Valfabbrica, Nocera Umbra e Valtopina.

A Gualdo Tadino, fa sapere il Comune, “nonostante non ci siano al momento criticità, in via precauzionale e di concerto con i colleghi degli altri Comuni, nella giornata di domani venerdì 10 marzo, le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido e il centro dell’associazione il Germoglio resteranno chiuse.”