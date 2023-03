Scossa di terremoto alle 16.05. Epicentro nella zona di Umbertide

Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente nell’Umbria del nord alle ore 16.05 di oggi, giovedì 9 marzo, ma segnalazioni stanno arrivando da tutto il centro Italia.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro è stato a 5 chilometri a Est di Umbertide, ad una profondità di 9,8 chilometri e una magnitudo pari a ML 4.4. Il terremoto è stato avvertito nitidamente in Toscana fino a Firenze e in larga parte dell’Umbria, in particolare in Alto Tevere e anche nell’Alto Chiascio.

La forte scossa delle 16.05 è stata anticipata, a partire dalle 13.40, da 13 movimenti tellurici di magnitudo più bassa, tra 0.6 e 1.6, fino alle 15.39. Sono in corso verifiche da parte della Protezione Civile. Al momento sono arrivate alla sala operativa solo richieste di informazioni ma non di segnalazione danni.

I Vigili del Fuoco, che si stanno recando nel luogo dell’epicentro e hanno attivato un sorvolo, hanno comunicato di aver ricevuto chiamate, ma per lo più inerenti a richieste di informazioni e segnalazioni di alcuni piccoli distacchi di intonaco legati ad edifici fatiscenti nella zona tra Umbertide e Montone. Al momento nessuna persona è coinvolta.

“Nell’area colpita dalla scossa di terremoto al momento non sono segnalate lesioni gravi né danni a persone. I Vigili del Fuoco stanno procedendo con la massima attenzione alle necessarie verifiche sugli edifici pubblici e privati e provveduto al sorvolo delle aree con elicottero”. Lo fa sapere il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, mentre si trova nella sala Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco al Viminale in collegamento col Comando di Perugia.