Si rafforza il rapporto di amicizia tra Gualdo Tadino e Schwandorf

Continua a rafforzarsi il rapporto di amicizia tra Gualdo Tadino e la città tedesca di Schwandorf.

Da alcuni giorni gli studenti tedeschi del “Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium” sono ospiti a Gualdo Tadino dei loro colleghi gualdesi dell’Istituto “Casimiri” e nella giornata di giovedi 9 marzo il legame tra le due comunità ha fatto un ulteriore passo in avanti grazie alla visita del primo cittadino di Schwandorf, Andres Feller al sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

L’incontro tra i due primi cittadini si è svolto presso l’aula magna dell’Istituto Casimiri e ha visto la presenza, oltre che dei due sindaci, anche della dirigente scolastica Sabrina Antonelli e del professor Fabio Lai, che da anni cura il gemellaggio tra le scuole.

“Oggi è una giornata speciale per la nostra città – ha detto agli studenti il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – perché finalmente riceviamo personalmente a Gualdo Tadino il sindaco di Schwandorf Andreas Feller. Infatti, dopo gli anni del Covid che hanno impedito questo incontro, questa mattina con grande piacere abbiamo l’onore di ospitare il sindaco in compagnia degli studenti tedeschi di Schwandorf che in questi giorni stanno soggiornando nella nostra città. Ringrazio l’Istituto Casimiri che ha permesso di creare questo legame con Schwandorf. Questi patti di amicizia sono molto importanti da coltivare perché permettono di sviluppare reti e sinergie per progetti di cooperazione internazionale”.

“Sono molto felici di essere qui oggi a Gualdo Tadino – ha dichiarato il sindaco di Schwandorf, Andreas Feller, che dopo il consiglio comunale della sua città di ieri ha viaggiato tutta la notte pur di essere presente a questo appuntamento – ospite dell’Istituto “Casimiri” e del sindaco Presciutti. Questi gemellaggi permettono infatti agli studenti di realizzare delle esperienze di crescita ed interscambio incredibili ed alle nostre città di creare i presupposti per sviluppare nuovi progetti, anche in ambiti differenti da quelli iniziati con la scuola. I gemellaggi non devono limitarsi a inserire un nome nei cartelli delle città, ma devono essere utili a far crescere le due comunità”.

I 35, tra ragazzi e ragazze, del “Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium” di Schwandorf, accompagnati da due insegnanti, dal 4 marzo sono ospiti di alcune famiglie di studenti del Liceo linguistico e rimarranno a Gualdo Tadino fino a domani, venerdì 10 marzo.

I ragazzi tedeschi ricambieranno l’ospitalità dal 2 all’8 maggio, quando gli studenti dell’Istituto “Casimiri” potranno anche visitare le città di Monaco, Norimberga e Ratisbona.