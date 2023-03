Atti vandalici a Sigillo, l’amministrazione comunale annuncia provvedimenti

Atti vandalici a Sigillo perpetrati nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando è stata danneggiata una panchina in piazza “Pescolla” e si sono ripetuti degli episodi molesti nei confronti di alcune persone anziane.

Il sindaco Giampiero Fugnanesi e l’amministrazione comunale sono intervenuti su quanto accaduto, esprimendo la necessità di aprire una riflessione profonda sui motivi che spingono a compiere atti del genere “con ogni probabilità da parte di sigillani giovani e giovanissimi”.

Fugnanesi ha evidenziato che non è la prima volta che si verificano fatti del genere a Sigillo. “Colpire un bene di tutti o importunare le persone più deboli e indifese è il segnale di un malessere più profondo che famiglie, scuola ed istituzioni devono analizzare e contrastare”, scrivono gli amministratori sigillani.

Il sindaco e la giunta hanno condannato fermamente questi atti vandalici, chiedendo che gli autori siano individuati e puniti.

A tal proposito, il primo cittadino ha avuto un colloquio telefonico con il Comandante dei carabinieri della Stazione di Sigillo “al quale – scrive Fugnanesi – ho chiesto un maggiore presidio del nostro comune, soprattutto nei fine settimana, da unire ad altre forme di controllo, come, ad esempio l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, che l’amministrazione sta prendendo in seria considerazione; il tutto con uno scopo non esclusivamente repressivo, ma anche e soprattutto quale deterrente contro atti vandalici, danneggiamenti ai beni comuni e molestie alle persone.”