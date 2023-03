Da Regione e Ministero 350mila euro di finanziamenti al Comune di Gualdo Tadino

Oggi sono stati ufficializzati finanziamenti per 350.188,72 euro al Comune di Gualdo Tadino.

Il primo, di 160.200 euro, arriva dalla Regione Umbria ed è inerente alla parte spettante al Comune del canone annuale di concessione delle acque minerali. Queste risorse l’amministrazione comunale le destinerà alla valorizzazione dei Giardini Pubblici “Rolando Pinacoli” in Viale Giorgio Mancini.

La seconda comunicazione è invece arrivata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che concederà due contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione di interventi di efficienza energetica. Nello specifico 109.060 euro per l’efficientamento energetico della Scuola Media “Franco Storelli” e 80.928 euro per la Scuola Primaria di Cerqueto.

“Ancora una volta – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Jada Commodi – siamo riusciti ad attrarre a Gualdo Tadino risorse importanti, che saranno destinate a valorizzare il patrimonio comunale. Un risultato non scontato. Con il finanziamento proveniente dal canone annuale di concessione “delle acque minerali”, in particolare, andremo ad intervenire nell’area dei Giardini Pubblici “Rolando Pinacoli”, zona situata alle porte della città, in pieno centro storico, che vedrà un restyling che permetterà la fruizione degli spazi a famiglie e cittadini”.

“Con questi due finanziamenti – ha detto l’assessore all’Ambiente, Paola Gramaccia – proseguiamo nell’azione di efficientamento di edifici scolastici. In particolare la struttura della scuola Storelli avrà la completa sistemazione iniziata l’anno scorso. Per quanto riguarda la scuola di Cerqueto il nuovo impianto andrà a sostituire l’attuale che risale a decenni fa e ormai inadeguato; avremo minori costi e maggiori benefici abbattendo ulteriormente le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera”.