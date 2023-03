Saxa Gualdo, la deputata Anna Ascani (Pd) porta la vicenda all’attenzione del Governo

Una interrogazione parlamentare sulla situazione della Saxa Gualdo è stata presentata dalla deputata del Partito Democratico Anna Ascani.

La parlamentare umbra e vicepresidente della Camera specifica che “la continuità produttiva della Saxa Gualdo Spa, ex Tagina, è una priorità per l’economia umbra. L’ho ribadito nell’interrogazione depositata in Parlamento e rivolta al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso“.

“Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino dello scorso 6 marzo sulla situazione della Saxa Gualdo Spa, che oggi vede 120 lavoratori in cassa integrazione in scadenza il 13 marzo 2023 – scrive Anna Ascani in una nota riportata dall’Ansa – ha fatto emergere la necessità di un impegno congiunto delle istituzioni locali, regionali e nazionali per garantire una pronta risposta alle pesanti ricadute sociali e occupazionali scaturite dagli onerosi costi energetici.”

“Una necessità sottolineata a più riprese dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, attraverso la richiesta di un tavolo di confronto in Regione per affrontare la vicenda in maniera unitaria. Pertanto – conclude – ai ministri ho chiesto che ai lavoratori della Saxa Gualdo Spa, che stanno dimostrando grande dignità nell’affrontare sacrifici impensabili, venga garantito il supporto necessario in tutte le sedi istituzionali.”