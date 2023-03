“Meno pausa… più donna”, a Nocera Umbra un seminario sulla prevenzione

di Celeste Bonucci

In occasione della settimana della ricorrenza della festa della donna, il Comune di Nocera Umbra, in collaborazione con l’associazione Il Telaio Umbro, ha inaugurato una serie di incontri dedicati alla salute e alla prevenzione in particolare del genere femminile.

Il primo si è tenuto domenica 12 marzo con l’appuntamento “Meno pausa…più donna” parlando di menopausa con esperti che hanno coperto tutti gli aspetti del fenomeno.

Sono intervenuti Sonia Biscontini, dottoressa in psichiatria e primario del Dipartimento delle Dipendenze e del Dipartimento Salute Mentale di Foligno, Massimo Montironi, medico di medicina generale, Graziella Principi, specializzata in ostetricia, Lorenzo Sebastiani, specializzato in scienze motorie. La menopausa è un momento della vita che non può essere considerato come una malattia, ma come una tappa che deve essere attraversata con conoscenza e consapevolezza.

L’incontro è stato allietato dall’intrattenimento della poliedrica artista Loretta Bonamente e si è svolto al monastero di San Giovanni a Nocera Umbra.