Possibilità di attivazione di nidi familiari nel comune di Fossato di Vico e della Zona Sociale 7

Il Progetto BorgoZeroSei è una proposta in risposta alle necessità di servizi cura ed educazione per i bambini 0-6 anni (con particolare focus alla fascia 0-3).

Il progetto, attraverso diverse azioni, mira a potenziare e ampliare i servizi di cura ed educazione per i bambini, sostenere un’offerta educativa di alta qualità pedagogica, coinvolgere la comunità educante per la presa in carico dell’infanzia; è finanziato da Impresa sociale Con i Bambini e vede la Fondazione L’Albero della Vita come capofila e partner le cooperative sociali Asad e Cipps, l’Associazione Pulci Volanti e vari Comuni del territorio umbro in cui verranno realizzate le diverse azioni previste.

Il progetto offre un’opportunità per chi vuole aprire un nido familiare nel comune di Fossato di Vico e nei comuni della Zona Sociale 7.

“Stiamo cercando persone interessate ad intraprendere questo percorso lavorativo”, evidenziano i promotori del progetto che “offre gratuitamente un percorso formativo accreditato per le operatrici per lo sviluppo di una linea pedagogica ad integrazione della Carta dei Servizi, l’accompagnamento in start-up con la supervisione del percorso di autorizzazione del servizio, il supporto di una équipe pedagocica nei primi 6 mesi di apertura con un’équipe ogni due settimane con le operatrici e la supervisione attraverso incontri mensili nei nidi familiari”.

Per poter partecipare al percorso è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze dell’Educazione.

Gli interessati ad avere ulteriori informazioni possono contattare Lucia Biscarini della Coop Sociale Asad al numero 346.50.15.528 o inviare il proprio curriculum vitae a sedegubbio@asad-sociale.it entro il 24 marzo prossimo.