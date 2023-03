Nocera Umbra, l’Istituto Omnicomprensivo sempre più radicato nel territorio

L’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra è sempre più inserito nel territorio. Molto stretta, infatti, la sinergia tra scuola, associazioni e imprenditori locali, grazie alla quale l’Istituto sta raccogliendo contributi e apprezzamenti che ne sanciscono un valore per la comunità.

In particolare, l’associazione Nocera Umbra Borgo Green ha deciso di investire nella scuola, convinta che la svolta ambientale passi attraverso i giovani. “Come Nocera Umbra Borgo Green non potevamo che puntare ancora su di loro, investendo nel luogo simbolo della loro crescita: la scuola – ha dichiarato il presidente dell’associazione, Alessandro Giovannini a nome dell’associazione nocerina, che ha rinnovato la partnership con l’Istituto Omnicomprensivo “Sigismondi”. Agli studenti è già stato presentato il Masterplan dell’associazione. E ora il progetto va avanti con iniziative ed eventi che valorizzeranno e promuoveranno la cultura green. “Questa nuova collaborazione è la naturale prosecuzione del percorso intrapreso per cambiare in meglio il futuro della nostra città e non solo: la sostenibilità passa dagli studenti e da quello che possono insegnare alle loro famiglie. E i primi a credere nelle loro capacità di innovare siamo noi che vogliamo accompagnarli e sostenerli nel percorso di transizione culturale, affinché abbiano a disposizione una società davvero sostenibile”.

Anche diversi imprenditori locali si sono fatti avanti per sostenere l’Istituto. Tra questi c’è Roberto Biagioli, convinto che l’istruzione rappresenti la chiave del futuro dei giovani e che l’Istituto di Nocera sia una grande risorsa per l’intero territorio. Lo stesso pensiero è stato espresso dai ristoratori Fabio Armillei e Vincenzo Laloni, che hanno deciso di mettere la propria esperienza a disposizione della scuola.

Il direttore del Centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino, Elio Bistocchi, ha invece deciso di sostenere l’Istituto mettendo a disposizione uno spazio all’interno del centro per promuovere il “Sigismondi”.

“Ringrazio tutti coloro che durante questo anno scolastico hanno sostenuto il nostro istituto elargendo un contributo volontario, dimostrando fiducia nella nostra scuola, in modo particolare nell’offerta formativa dei due indirizzi della Scuola di Secondo grado, il Liceo delle Scienze Umane e l’Istituto Tecnico Industriale – ha detto il dirigente scolastico Leano Garofoletti – L’ampliamento dell’offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta dell’Istituto ed è finalizzato agli alunni della nostra scuola, fornendo loro ulteriori opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza. Colgo l’occasione, anche a nome di tutto il personale docente, per esprimere una grande soddisfazione perché quest’anno gli iscritti alla scuola superiore sono stati il 10% in più dello scorso anno, dove si era già avuto un incremento di oltre il 40% rispetto agli anni precedenti”.