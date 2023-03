Una scuola sempre più ecologica, accordo tra “Sigismondi” e Auri

Firmato all’Istituto Superiore “Sigismondi” di Nocera Umbra un protocollo d’intesa tra la scuola e l’AURI (Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico), rappresentata dalla dottoressa Colomba Damiani, relativo al progetto “Tanto dipende da noi”, inerente la campagna di sensibilizzazione sulle corrette pratiche di riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

La firma è stata apposta dal professor Franco Buriani in quanto referente del progetto, dalle studentesse Sara Armillei e Matilde Fattorini, come rappresentanti della classe 2°A Liceo, la classe pilota che guiderà il progetto per l’intero Istituto Superiore “Sigismondi” e da Giuseppina Bagagli, in qualità di rappresentante del personale ATA.

L’iniziativa prevede anche un adeguamento green della suola, in quanto sarà questa l’occasione per eliminare i distributori di merende e bevande e quindi procedere alla riduzione della plastica. Per i ragazzi del “Sigismondi” sarà creato un piccolo angolo ristoro con caffetteria, realizzando un bar tramite un bando di affidamento e creare così un’area dedicata al compostaggio per i rifiuti organici.

Ogni piano dell’Istituto sarà dotato di un distributore d’acqua e le aule delle rispettive classi saranno provviste di opportuni servizi per la raccolta differenziata di carta e plastica.

“La transizione ambientale è una sfida complessa e stimolante – ha detto il dirigente scolastico Leano Garofoletti – alla quale la scuola è chiamata a dare risposte concrete per stimolare soprattutto nelle giovani generazioni la consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità dell’importanza delle buone pratiche della vita quotidiana”.