Istituto “Casimiri”, tre studenti alla Gara Regionale dei Campionati di Filosofia

Si rinnova al “Casimiri” l’ormai tradizionale appuntamento con i Campionati di Filosofia, una competizione a carattere nazionale che è inserita nel Programma annuale valorizzazione eccellenze del Ministero dell’Istruzione.

Nella mattinata di giovedì 16 marzo si è infatti svolta presso l’Aula Discovery Lab dell’Istituto, in modalità online sincrona, su piattaforma digitale di gara, la prova scritta della selezione regionale della XXXI edizione dei Campionati (ex Olimpiadi) per l’anno 2022/2023.

Gli studenti vincitori della selezione d’Istituto (Francesco Maria Brunozzi – classe 5C Liceo scientifico e Laura Gioia – 4^A Liceo scientifico per la sezione in lingua italiana; Lin Ting Ting – 3^L Liceo linguistico per la sezione in lingua inglese), sono stati invitati a redigere un saggio filosofico scegliendo una delle quattro tracce proposte, tratte dagli scritti di Platone, Locke, Kant e Martha Nussbaum, spaziando tra gli ambiti gnoseologico, etico, estetico e politico.

I vincitori della selezione regionale rappresenteranno l’Umbria alla finale nazionale del prossimo 13 aprile.