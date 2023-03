Il 23 aprile torna la Granfondo San Pellegrino intitolata a Antonio Fabi

La Granfondo San Pellegrino tornerà a essere protagonista del circuito Umbria Marathon MTB il prossimo 23 aprile. La gara, che prevede due percorsi differenti, rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati della mountain bike.

Dopo un’assenza durata sette anni, l’evento, giunto alla sua 13esima edizione, fa il suo ritorno per ricordare il compianto Antonio Fabi, a cui è intitolato, che fu tra i principali fautori dell’assegnazione del Campionato Italiano Marathon MTB a Gualdo Tadino nel 2011, il primo lontano dal nord Italia. La Granfondo del 1° maggio 2016 fu l’ultima disputata, ma ora l’organizzazione del G.S. Avis ha deciso di riportare in calendario questa appassionante competizione.

La Granfondo San Pellegrino riproporrà i suoi vecchi e storici percorsi, con partenza da San Pellegrino e il passaggio sull’antica Via Flaminia. La gara si snoderà poi sul versante gualdese dell’Appennino Umbro Marchigiano, in un percorso impegnativo caratterizzato da tratti veloci, tecnici e single track. Il centro storico di Gualdo Tadino sarà attraversato prima del ritorno a San Pellegrino, dove si svolgerà il pasta party finale, in collaborazione con l’Associazione Maggiaioli.

Il percorso, che sarà per il 90% sterrato, prevede due diverse lunghezze: il tracciato lungo di 51,4 chilometri e 1.540 metri di dislivello e il tracciato corto di 34,8 chilometri e 890 metri di dislivello. Le iscrizioni hanno un costo di 25 euro, mentre il giorno della gara saranno di 30 euro.

L’organizzazione ha prestato particolare attenzione al pacco gara e al pasta party finale, per accogliere al meglio tutti i partecipanti. Inoltre, l’evento rappresenterà anche un’occasione per visitare Gualdo Tadino e i suoi musei. Attivata una convenzione con il Polo Museale di Gualdo Tadino e con Fossato di Vico, per offrire un’esperienza a 360 gradi a tutti i partecipanti