A Gualdo Tadino si parla di Green Communities per un nuovo modello di sviluppo

“Green Communities, strumenti e opportunità per territori protagonisti del nuovo modello di sviluppo” è un incontro organizzato da UNCEM (Unione nazionale comuni e enti montani) in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, che si terrà presso la Mediateca del Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti”- in via Soprammuro a Gualdo Tadino giovedì 23 marzo dalle ore 10.30.

Le Green Communities aprono un nuovo percorso di “comunità vive” nelle quali la montagna e i territori rurali giocano una partita fondamentale stringendo un nuovo patto con le aree urbane e metropolitane che vedono al centro le politiche per l’ambiente, l’uso sostenibile delle risorse naturali, il pagamento dei servizi eco sistemici, nuove agricolture, start-up e turismo.

Sostenibilità è un concetto che tiene insieme tanto il sistema finanziario quanto quello ambientale e sociale, da declinare seguendo un processo di transizione verso modelli più in linea con la tutela degli ecosistemi.

In questa ottica, il ruolo del territorio, delle filiere locali fino alle Green Communities, diventa centrale, le comunità locali coordinate e associate tra loro possono realizzare insieme piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.

In Italia esiste già una legge che riguarda la strategia nazionale per le green comunities, la n. 221 del 28 dicembre 2015,”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo delle risorse naturali”

Scopo principale della strategia è quello di potenziare il valore dei territori rurali e di montagna che, in linea con lo sviluppo della green economy, intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, attraverso l’elaborazione di un piano di sviluppo sostenibile che coinvolga alcuni specifici settori.

Il workshop organizzato a Gualdo Tadino rappresenta l’occasione per discutere e approfondire la strategia nazionale per le green communities e per conoscere i percorsi di sperimentazione delle Comunità Green in Italia.

Dopo i saluti di apertura del sindaco Massimiliano Presciutti, interverranno Moreno Bussone, presidente nazionale Uncem, Alessandro Broccatelli, presidente di Leganet, e Giovanni Gostoli, direttore della Rete dei Comuni Sostenibili.