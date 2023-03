Al via a Gualdo Tadino il Campionato Italiano Enduro

Gualdo Tadino è pronta ad accogliere i campioni delle due ruote di enduro, in occasione del Campionato Italiano EICMA Enduro Senior e Under 23, che si terrà domenica 26 marzo.

L’evento, organizzato dal Moto Club Gualdo Tadino con il supporto del Comune, vedrà la partecipazione di 270 piloti provenienti da tutta Italia.

La presentazione ufficiale dell’evento si è tenuta venerdì 24 marzo presso la sala consiliare del Municipio, con la presenza del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, dell’assessore allo Sport Stefano Franceschini, del presidente del Moto Club Gualdo Tadino Giantommaso Rosi, del quattro volte campione del mondo e ispettore di gara Mario Rinaldi, e di Lucio Chiavini, disegnatore del tracciato di gara.

Il percorso preparato dal Moto Club Gualdo Tadino si snoda su 144 km, divisi in tre giri, ognuno da 48 km. Prevista anche una categoria femminile con 16 partecipanti al via.

Il paddock e la segreteria sono previsti in piazzale Federico II di Svevia. Il parco chiuso sarà situato tra l’edificio che ospita l’Istituto Comprensivo e il vecchio campo sportivo.

Le tre prove speciali si svolgeranno presso la chiesetta di San Martino, nei pressi della Zona Industriale Sud, nelle vicinanze degli stabilimenti Saxa, nella Zona Industriale Nord, e l’Extreme in zona Vaccara, dopo il Cucco’s pub. L’accesso sarà consentito soltanto a piedi.

Prenderanno parte al campionato italiano due gualdesi: Lorenzo Capoccia nella categoria Under 23 con i colori del Moto Club Gualdo Tadino, e Edoardo Goracci nella categoria Senior, che gareggerà con la squadra Ragni Moto di Fabriano.

L’evento rappresenta una importante vetrina per la città di Gualdo Tadino e per promuovere il territorio umbro, come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa dal sindaco Presciutti che, nel ringraziare il Moto Club, ha evidenziato che arriveranno in città oltre mille persone tra corridori e familiari, alcuni dei quali già presenti da mercoledì scorso.

“Mi preme ringraziare – ha sottolineato Lucio Chiavini – oltre al Comune per la sua disponibilità, tutti i proprietari dei terreni delle zone interessate alla gara che, con il loro consenso, ci hanno aiutato a disegnare un bellissimo percorso.”

“Non è un caso se siamo qui a Gualdo Tadino – ha detto il pluricampione del mondo Mario Rinaldi – Dopo che l’anno scorso era stato ospitato il Campionato Major avevo notato come questo territorio si addica perfettamente a questo tipo di competizioni poiché ricco di breccia capace di garantire scorrevolezza alle moto in gara. Oltre al fatto, fondamentale, di racchiudere l’intero percorso dentro un unico comune.”

Il presidente Rosi ha illustrato lo svolgimento della gara, che inizierà domenica alle 8,30 con la partenza del primo corridore, che dovrebbe concludersi intorno alle 16,30. Seguiranno le premiazioni.

Per quanto attiene la viabilità verrà chiusa al traffico Via San Martino (Zona Industriale Sud), mentre Via Lucantoni, nella giornata di domenica, sarà accessibile solamente a senso unico entrando da Via Flaminia. Gli incroci interessati dal passaggio della manifestazione saranno presieduti dalla Protezione Civile.