Scuola primaria Casebasse, un disegno di Eleonora Frate protagonista di un cartoon

Tra i tanti progetti che le scuole nocerine stanno portando avanti, ci sono quelli inclusivi, intrapresi e realizzati per mettere al centro della propria didattica la partecipazione degli studenti, dai più piccoli ai più grandi.

E’ così che casualmente, durante un webinar formativo, che la classe Terza della Scuola Primaria “Fulvio Sbarretti” di Casebasse è venuta a conoscenza dell’esistenza di un cartone animato, dove il protagonista è un bambino autistico, come ce ne sono molti nelle scuole italiane.

“Il mondo di Leo” è una serie tv inclusiva, che si rivolge principalmente a bambini con disturbi dello spettro autistico, ma adatta a tutti. Una produzione ideata proprio per entrare in comunicazione con tutti i piccoli, anche con chi ha difficoltà a concentrarsi e ad apprendere nel modo tradizionale, per abbattere le barriere di una disabilità diffusa.

I cartoni animati sono da sempre il passatempo preferito dei più piccoli e sono importanti per veicolare messaggi di amicizia, solidarietà e famiglia; ma sono soprattutto un valido mezzo di superamento di alcune barriere di comunicazione per tutti i bambini e le bambine con disturbo dello spettro autistico, poiché non solo li rendono felici e li aiutano ad identificarsi con un personaggio, ma stimolano ed alimentano la fantasia e l’uso del linguaggio, aiutano il loro apprendimento cognitivo e sociale, danno suggerimenti per affrontare gli imprevisti.

Così in classe sono state viste alcune puntate del cartone e, immaginandosi ideatori di future puntate, sono stati disegnati dei personaggi dandogli dei nomi, realizzando poi un cartellone da appendere a ricordo del lavoro fatto.

Dalla creatività dei bambini sono usciti tanti personaggi simpatici e curiosi che volevano aiutare Leo nelle sue avventure insieme ai suoi fedeli amici Lola e Babù.

Uno dei disegni della classe, inviati per partecipare a uno specifico contest, è stato selezionato tra i quaranta giudicati migliori dalla giuria del concorso.

Si tratta di un simpatico cavallo magico parlante, dal cuore grande e dai colori dell’arcobaleno, insieme al suo amico Sammy, simpatico e pasticcione e, anche lui, tutto colorato.

Questi personaggi sono frutto della fantasia e creatività di Eleonora Frate, che sarà premiata dalla Team Brand-Cross con il libricino di Leo, uscito nell’edizione de Il Battello a Vapore, con un album e dei colori, con l’app de “Il mondo di Leo”, ma soprattutto con la citazione del suo nome tra i titoli di coda della seconda stagione della serie tv che si può seguire e rivedere su RaiPlay.

Questo riconoscimento personale è stato festeggiato da tutti, così da rendere il successo individuale quello di tutto il gruppo.