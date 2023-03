Branca, trovato in possesso di cocaina. Arrestato dai carabinieri

Domenica scorsa i carabinieri di Gubbio hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 45enne per reati inerenti gli stupefacenti.

I militari, nel corso di mirato servizio preventivo, hanno proceduto al controllo di un’autovettura notata all’interno di un parcheggio in località Branca con a bordo un uomo e una donna.

Al controllo dei militari i due hanno risposto in maniera agitata ed evasiva facendo presumere che stessero nascondendo qualcosa. Proceduto all’ispezione dei loro effetti personali, sono stati rinvenuti all’interno del portafoglio dell’uomo cinque involucri in cellophane contenenti singole dosi di cocaina per un peso totale di circa 4 grammi nonché denaro contante per un valore complessivo di 1.070 euro in banconote di vario taglio.

I militari, unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino, si portavano quindi presso l’abitazione dell’uomo per eseguire la perquisizione domiciliare dove, celati in un barattolo occultato all’interno di un mobiletto del corridoio, sono stati rinvenuti altri quattro involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 45 grammi, un bilancino di precisione, nonché vari ritagli di forma circolare di una busta di plastica dello stesso colore delle dosi già confezionate e trovate nel portafoglio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il quarantacinquenne, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotto presso il carcere di Capanne a Perugia.