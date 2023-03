Primo Torneo Open FITP 1500 alla Flea Padel Arena di Gualdo Tadino

Si è appena concluso il primo torneo FITP organizzato alla Flea Padel Arena di Gualdo Tadino, che si è tenuto dal 20 al 26 marzo, il Torneo Open FITP 1500.

Grande è stata la partecipazione da tutta Italia e la soddisfazione nel vedere trionfare gli umbri sul podio.

L’appuntamento ha visto partecipare 80 atleti di tutte le categorie, che si sono sfidati tra le griglie per contendersi l’ambizioso premio in palio (1.000 euro il montepremi complessivo maschile, 500 euro quello complessivo femminile) ma soprattutto per scalare il ranking FITP.

56 i partecipanti maschili e 24 le partecipanti femminili, provenienti dai migliori circoli dei dintorni, che hanno dato spettacolo all’arena di Gualdo Tadino, giocando ogni sera dalle ore 18 e avvicinando anche i più scettici al mondo del padel.

Nel tabellone maschile hanno primeggiato gli umbri Simone Codovini (fascia 2, n. 72) e Alessandro Formica (fascia 2, n. 67) che hanno sconfitto i rivali Mohit Mohit e Daniel Luengo (unico partecipante al torneo appartenente alla prima fascia), mentre nel tabellone femminile si sono imposte Elena Schiattelli (fascia 2, n.56) e Camilla Ronchini (fascia 2, n.6) battendo Noemi Bevilacqua e Diletta Mancinelli.

La finale femminile si è conclusa dopo uno spettacolare e sudatissimo tie break all’ultimo scambio, vedendo trionfare la coppia Schiattelli-Ronchini che ha vinto 6-2 / 6-7 / 10-8.

La finale maschile, conclusa invece 7-5/ 6-3, ha creato grande spettacolo tra gli spettatori, con il trionfo del tricolore sulla coppia ispanico-indiana.

Grande torneo, non solo perchè hanno giocato dei grandi professionisti, ma perché è stata l’occasione per creare socialità e aggregazione, non soltanto fra gli atleti ma anche tra il pubblico che presenzia eventi come questo per imparare e per aiutare ad accrescere sempre di più questo sport che si sta dotando di una grande struttura e organizzazione anche nel panorama nazionale italiano.