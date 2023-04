Forza Italia Gualdo Tadino: “Situazione immobile in attesa dell’anno che verrà”

Forza Italia di Gualdo Tadino dà una propria lettura della situazione nel territorio comunale di Gualdo Tadino.

In una nota a firma del coordinatore Fabio Viventi e dei vice Silvia Minelli e Gianni Frillici, vengono analizzate alcune situazioni evidenziando “le enormi difficoltà in cui versa la nostra città. A quasi nove anni di sindacatura – scrive Forza Italia – ci sembra che ancora la situazione non sia così chiara. Sì, certo, c’è la globalizzazione, c’è stata la pandemia, c’è il conflitto in Ucraina. Le grandi questioni gualdesi si sono sbloccate solamente grazie all’impulso che arriva dalla Regione, mentre tutto il resto è immobile.”

Cinque le criticità passate al vaglio: progetto Area Stazione Ferroviaria, acquisto Ex Icap, Fontana di Piazza Garibaldi, Centro Promozionale della Ceramica e le frazioni. Di seguito quanto riporta testualmente Forza Italia di Gualdo Tadino:

Progetto Area Stazione: passaggi forsennati in Consiglio comunale per la vendita dell’area, descritta dall’attuale esecutivo come una scelta strategica e lungimirante, ingenti risorse che sarebbero entrate nelle casse comunali e che avrebbero permesso di fare scelte e mettere in campo progetti molto importanti per il tessuto economico gualdese. Con la raccomandazione, venuta da tutta l’opposizione, che parte di quelle risorse andavano investite per “salvaguardare” il Centro Storico. Risultato: area venduta con un rialzo considerevole rispetto al prezzo fissato dal bando (e su questo tanto di cappello), oltre due milioni di euro incassati e spesi nel giro di qualche giorno, dimenticandosi di metter mano ad un’area per gli spettacoli itineranti che oggi, dopo 2 anni, si ritrovano “dirottati” in Piazza Federico II di Svevia. Mercato nuovamente spostato, convivenza a dir poco difficile con il complesso scolastico delle scuole medie (all’interno delle quali sono ormai trasferite da tempo le classi della primaria “Tittarelli”).

Acquisto dell’ex Icap: anche questa acquisizione passata in Consiglio comunale, descritta come scelta importante che avrebbe determinato progetti e una grande opportunità per Gualdo, che sinceramente a noi è sempre sfuggita! Risultato: acquisto fatto e votato dalla maggioranza, ma ad oggi nulla di più: ci troviamo con un immobile vetusto e parcheggiato lì.

Fontana Piazza Garibaldi: l’amministrazione decide lo smantellamento della fontana per fare parcheggi, assicurando che sarebbe stata riallocata in un posto più consono. Risultato: la fontana è ancora smontata da qualche parte. Attendiamo con speranza!

Centro Promozionale della Ceramica: annunci roboanti da parte del Sindaco, che facevano pensare che questa sarebbe stata la soluzione a tutti i problemi economici-occupazionali della nostra città; risorse messe in campo circa un milione di euro (tra Fondazione Cassa di Risparmio e bilancio comunale-parte delle entrate della vendita dell’area dell’ex Stazione). Risultato? I lavori procedono a singhiozzi, spesso sospesi e poi ripresi: anche qui nulla di fatto!

Frazioni: il grande capitolo dei nostri piccoli centri urbani. Ci viene da sorridere nel pensare che l’unica preoccupazione sia stata quella di costruire 2 nuove palestre (tra l’altro senza mai condividere nulla con la popolazione), con i fondi del PNRR senza però metter mano al problema più grande. Le frazioni devono essere rese vivibili: piano strade non pervenuto (in compenso al centro storico i cantieri procedono a forza di rattoppi dei lavori già fatti, evidentemente male); manutenzione generale non pervenuta (pulizia caditoie, manutenzione del verde, punti luce); nessuna notizia di progettualità legate al piano regolatore (dal 2013 è pronta una bozza di variante che è rimasta lì a prendere polvere).

Forza Italia conclude prevedendo che “ci sia sufficiente carne sul fuoco per attenderci un ultimo anno altisonante di “Campagna elettorale” in trincea. Perché il sindaco rassicura tutti a mezzo social che “stiamo arrivando anche da voi”. Con la classica pacca sulla spalla che speriamo non sia più sufficiente per la maggior parte dei gualdesi.”