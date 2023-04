A lezione di olio, iscrizioni ancora aperte per partecipare al corso

Il corso sull’olivo dal titolo “L’olio: coltivazione e raccolta” sta per ripartire anche quest’anno a Gualdo Tadino e c’è ancora tempo per presentare la domanda di iscrizione.

L’inizio del corso è previsto per il prossimo 12 aprile presso i locali della Pro Rigali, ed è organizzato in collaborazione tra l’Afor, l’agenzia forestale regionale, il Centro provinciale per l’educazione degli adulti di Perugia, con sede a Gualdo Tadino, e la pro loco di Rigali.

Il corso offrirà una panoramica completa sugli aspetti storici, culturali, ambientali, economici e produttivi dell’olivo, approfondendo le conoscenze di botanica, biologia, fisiologia e fitopatologia dell’olivo, le pratiche agronomiche di impianto, potatura, cura e manutenzione di un oliveto, le tecniche di estrazione dell’olio e di condizionamento e confezionamento, nonché le valutazioni organolettiche e la classificazione merceologica di un olio di oliva.

Il corso si svolgerà a partire dalle 17,30 di mercoledì 12 aprile. Chi fosse ancora interessato a partecipare può contattare il Cpia in via Lucantoni o gli uffici dell’Afor in via del Filosofo a Gualdo Tadino, dove sono ancora possibili le iscrizioni e si possono richiedere maggiori informazioni.