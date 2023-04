Al via a Gualdo Tadino il 2° Memorial Sesto Temperelli

Da questo mese, fino ad Agosto, a Gualdo Tadino si ricorderà il Maestro Sesto Temperelli, con la seconda edizione del Memorial a lui intitolato. Organizzata dal Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con la Banda Musicale diretta dal Maestro Angelo Arnesano e presieduta da Massimiliano Garofoli, la rassegna vedrà ospiti in città le bande musicali di Differdange (Lussemburgo), Ostra (AN), la Banda dell’Arma Trasporti e Materiali e naturalmente quella di Gualdo Tadino.

Il via sabato 15 Aprile alle ore 21 presso la Chiesa San Giuseppe Artigiano con la banda Harmonie de Differdange, accompagnata dalla banda dei giovani “Harmonie Prince Guillaume” e dall’orchestra della scuola internazionale di Differdange. In programma anche brani eseguiti insieme alla banda musicale gualdese.

Questi gli altri eventi:

24 giugno, ore 21 – Banda Musicale dell’Arma Trasporti e Materiali – piazza Martiri della Libertà

23 luglio, ore 21 – Banda Musicale “Ovidio Bartoletti” di Ostra – piazza Soprammuro

4 agosto, ore 21 – Banda Musicale Città di Gualdo Tadino – piazza Soprammuro

BANDA MUSICALE DELL’ARMA TRASPORTI E MATERIALI – costituita nel 1980 su iniziativa del Generale Mario Clivio, Comandante dell’allora Scuola della Motorizzazione, per partecipare con stile e maestria musicale alle celebrazioni pubbliche più importanti, rappresentando degnamente il Presidio Militare della Cecchignola e nel corso degli anni, è diventata veicolo di divulgazione della musica in Italia e all’estero con un repertorio che comprende, oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea. Le esibizioni in occasioni di cerimonie di carattere militare e civile sono particolarmente apprezzate e la banda si è esibita anche in occasioni di festival internazionali in Germania, in Francia e in Belgio. Direttore è il 1° Luogotenente Fioravante Santaniello, apprezzato Maestro e direttore pluri-diplomato ai Conservatori di Salerno e Frosinone che vanta nel suo curriculum la presenza nella Banda dell’Esercito Italiano e la collaborazione come aggiunto musicista presso la prestigiosa orchestra della Scala di Milano.

BANDA MUSICALE “OVIDIO BARTOLETTI” DI OSTRA – inizia la sua attività nel 1846, ha quindi 177 anni di età, ma non li dimostra, perché ancora giovane e piena di vita. Ancora oggi accomuna giovani e meno giovani con una stessa passione: amore per la musica e lo stare insieme. La Banda ha un organico di 50 musicisti di età fra i 10 e 60 anni, anima le solennità religiose e civili e le feste paesane eseguendo in estate e in inverno vari concerti seguiti sempre da un numeroso pubblico. Ha raggiunto una buona perfezione e un apprezzato livello di prestigio musicale conseguendo unanimi consensi in ogni città che l’ha ospitata. Sotto la direzione del nuovo Maestro Gabriele Buschi il gruppo ha mutato i programmi, introducendo musica moderna vicino a pezzi classici, in modo da riscuotere maggiori consensi da parte della popolazione, unitamente a un nuovo interessamento dei giovani componenti la Banda medesima. Ogni anno si rinnova con l’ingresso di nuovi giovani allievi che escono dal corso di Orientamento Musicale che è diretto dallo stesso M° Buschi, insegnante di sax presso il Conservatorio di Rodi Garganico (Foggia). Presidente del complesso bandistico è Luciano Carboni.

BANDA MUSICALE CITTÀ DI GUALDO TADINO – attiva ininterrottamente dal 1853, ha raggiunto un’identità ben precisa attraverso la scelta dei brani e lo stile delle esecuzioni. Ormai da molti anni è infatti orientata verso un modo nuovo di intendere un complesso bandistico moderno, ricercando un certo distacco rispetto al filone tradizionale. Il repertorio attuale è composto esclusivamente di brani di musica moderna, con una predilezione per la musica jazz degli anni d’oro delle big band e i ritmi coinvolgenti della musica latina. L’organico del complesso, piuttosto che a quello di una banda tradizionale, è simile ad una Big Band nella quale trovano posto anche strumenti a fiato tradizionalmente bandistici. Dal 2019 è diretta dal Maestro Angelo Arnesano.