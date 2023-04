Valfabbrica, al via l’installazione di due autovelox lungo la Perugia-Ancona

Erano stati preannunciati nelle scorse settimane e sulla Perugia-Ancona sono in corso i lavori per l’installazione di due autovelox fissi, per la precisione al Km. 5+700 in direzione Ancona e Km 7+500 in direzione Perugia, nel territorio del comune di Valfabbrica.

I rilevatori di velocità, su autorizzazione di Anas, sono corredati della prevista segnaletica di preavviso.

Le postazioni di controllo saranno attivate nei prossimi giorni.

Il Comune di Valfabbrica ricorda che “sul tratto in questione vige il limite di velocità di 110 Km/h e si invitano gli automobilisti al rispetto delle norme ed alla massima prudenza, in particolare in questo periodo di spostamenti per le festività.”