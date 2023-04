La Fanfara dei Bersaglieri torna al Don Bosco per la serata Avsi

Solidarietà, beneficienza, altruismo e progettualità: Avsi, l’Associazione Volontari per il Servizio Internazionale venerdì 28 aprile alle ore 21 presso il Teatro Don Bosco, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, presenterà la serata “La pace si può”, Concerto di Primavera, con la partecipazione straordinaria della Fanfara dei Bersaglieri “Colonnello R. Reggianini”.

Sarà una serata di raccolta fondi, che coincide con la prima tappa del tour della Fanfara che eseguirà brani nuovi con la consueta energia e al contempo solennità caratterizzanti ogni performance artistico musicale del gruppo bersaglieri, una formazione di soli ottoni-trombe-flicorni e basso tuba nata agli inizi del 2019.

Il complesso bandistico è stato fortemente voluto dal presidente della sezione, il capitano in congedo Ivo Lucci e da tutti i bersaglieri associati, in collaborazione con il maestro Giordano Palazzari, diplomato al conservatorio che ne ha assunto la direzione artistica, e il capo fanfara Maximiliano Martinelli, già componenti della fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri Goito.

Un connubio di musica e solidarietà farà da sfondo dunque, alla grande serata di venerdì 28 aprile, “a cui non si può mancare – evidenzia l’associazione – non solo perché si contribuirà a sostenere AVSI, ma lo si farà in maniera piacevole e coinvolgente“.

Un appuntamento unico nel suo genere, perché mescola all’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri spaccati di poesia e comicità: Franco Ronca e Marco Bisciaio sono solo alcuni dei nomi in scaletta.

“La pace è possibile lavorando e collaborando per il benessere del prossimo attraverso l’attuazione concreta di progetti come quelli di AVSI – sostiene Marinella Gentilucci, referente locale dell’associazione – La pace si può, ma non si fa da sola, ha bisogno di noi. Cominciamo noi ad aprirle la strada. Proviamoci, scegliendo di sostenere progetti che portano aiuti concreti e avviano sviluppo. L’abbraccio della foto scelta per questa campagna dà forma al desiderio di Avsi di farsi vicina, di esserci, di rispondere con prontezza e in modo tangibile a chi chiede aiuto. Un abbraccio reso possibile da chi dona” conclude Marinella Gentilucci.

AVSI realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 39 Paesi tra cui l’Italia.

Main sponsor della serata Dunia Pack. I biglietti sono già in prevendita presso il Bar Mazzini, in Corso Piave a Gualdo Tadino.