Al Teatro Don Bosco arriva il musical di Broadway “La Storia della mia vita”

Apuntamento per questa sera, venerdì 14 aprile alle ore 21, al teatro Don Bosco di Gualdo Tadino con “La Storia della mia vita” (The Story of My Life), un musical scritto da Neil Bartram (compositore) e Brian Hill (libretto).

Nella sua versione originale lo spettacolo ha debuttato nel 2006 in Canada, a Toronto, con protagonisti Brent Carver e Jeffrey Kuhn, arrivando a Broadway nel febbraio 2009.

In Italia questo spettacolo è stato portato da Francesco Nardo, che oltre a produrlo, sarà in scena con Fabrizio Voghera, per la regia di Ilaria Deangelis. Lo spettacolo è interamente in italiano, con traduzione e adattamento del libretto di Sara Moschin.

“La storia della mia vita” racconta la storia dell’autore di best seller Thomas Weaver e su come è iniziata la sua amicizia d’infanzia con Alvin Kelby, su come si è sviluppata e su come ha influenzato la vita dell’uno e dell’altro.

Fa parte di quegli spettacoli che hanno un cast ridotto e vengono eseguiti in un ambiente intimo. Un musical che fa a meno dei grandi numeri e degli effetti speciali, ma che sa affascinare in modo diverso.

“La Storia della Mia Vita” è un tributo vertiginoso al potere dell’amicizia e alle persone che cambiano le nostre vite per sempre; è un musical divertente e commovente che racconta di Thomas e Alvin due migliori amici di una vita.

Mentre il tempo mette alla prova i legami della loro amicizia, l’autore di best seller Thomas fa appello all’unica risorsa che ha – le sue storie di Alvin – per capire meglio il migliore amico che è mancato.

La splendida musica suonata dal vivo opera in modo altamente narrativo e racconta magnificamente gli alti, i bassi e i toni, dei diversi momenti della storia amplificandone le sensazioni come una colonna sonora di un film!

Ingresso unico 10 euro.