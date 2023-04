Gualdo Tadino, il palasport Carlo Angelo Luzi “fa acqua”. A quando gli interventi?

Una situazione che va risolta quanto prima. È quanto chiedono alcuni nostri lettori in merito alla situazione del palasport Carlo Angelo Luzi di Gualdo Tadino che, quando piove, presenta seri problemi dal punto di vista delle infiltrazioni d’acqua, specialmente in alcuni settori degli spalti.

È evidente, anche solo guardando le foto inviateci e che pubblichiamo qui sotto, come sia necessario un intervento per evitare di mettere in bella mostra, durante le gare, dei “deprimenti” secchi per raccogliere l’acqua, ma soprattutto per prevenire i potenziali danni che acqua e umidità potrebbero creare alla struttura, se già questi non sono in atto.

Da tenere in stretta considerazione anche il fatto che si ricevono settimanalmente ospiti da tutta la regione e da quelle limitrofe. Obbligatorio quindi, per le sacre regole dell’ospitalità e considerato che d’inverno sulla Terra può piovere e anche spesso, che il palasport sia un luogo accogliente e soprattutto asciutto.