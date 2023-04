Lorenzo Fragola e Mameli presentano in anteprima a Gualdo Tadino il nuovo album “Crepacuore”

Lorenzo Fragola e Mameli venerdì 21 aprile presenteranno in anteprima al teatro Talia di Gualdo Tadino il loro primo album “Crepacuore” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy).

I due cantanti hanno scelto di lanciare il nuovo album in sei piccole location in Italia con ingresso gratuito:

17 aprile – PRATO – Ex Chiesa di S.Giovanni

19 aprile – MONTESILVANO (PE) – Utopia

20 aprile – CHIETI – Stammtisch Tavern

21 aprile – GUALDO TADINO (PG) – Teatro Talia

26 aprile – VERCELLI – Terzo Tempo

27 aprile – TRENTO – Locanda del Gatto Gordo

Due gli appuntamenti in programma a Gualdo Tadino: alle 17,30 riservato agli studenti, in cui si parlerà anche di ansia, disagio, paure e speranze dei giovani, e alle 21 aperto a tutti.

“Crepacuore” è l’ansia sociale, la precarietà del futuro, il brivido del presente. Questi temi, oggi molti attuali e discussi, saranno il fulcro degli incontri con gli studenti, che si svolgeranno in ogni tappa. Lorenzo e Mario, amici dall’infanzia, hanno deciso di rispondere a queste difficoltà facendo musica insieme e il risultato è un disco malinconicamente spensierato.

Gli artisti parleranno della loro esperienza creativa, delle loro ansie, e di come affrontano le proprie paure più profonde: dal loro percorso lavorativo e personale, affinché la loro testimonianza possa essere formativa, ma anche di supporto emotivo. A fare da contorno, ci saranno dei partner digitali che raccoglieranno il materiale dell’intera esperienza e la racconteranno sui social.

L’obiettivo è creare un momento di condivisione, dove gli studenti possano liberamente condividere il loro pensiero durante la discussione e scoprire il disco in anteprima, partecipando attivamente.

Dopo aver già pubblicato tre brani insieme (tra cui “Luna Fortuna”, prodotto da Takagi&Ketra) ed essersi lanciati col paracadute per il loro ultimo singolo (Testa x Aria) , il sodalizio artistico tra i due cantautori siciliani culminerà con un album di 10 canzoni, dal titolo Crepacuore, in uscita il 12 maggio.

Il live anteprima di “Crepacuore” è volutamente realizzato in location piccole e intime, con l’intenzione di creare un involucro di emozioni tangibili e di entrare il più possibile a contatto con gli artisti.

BIO

Lorenzo Fragola – Catanese classe 1995, studi al liceo Scientifico e iscrizione al DAMS di Bologna, Fragola si è fatto conoscere dal grande pubblico con la vittoria nel 2014 dell’ottava edizione di XFactor. Da quella vittoria nasce il primo EP omonimo che contiene anche l’inedita canzone “The Reason Why” (2 volte Platino).

Il successo di XFactor lo porta l’anno successivo a partecipare alla 65ma edizione del Festival di Sanremo, categoria Campioni, con il brano “Siamo Uguali”. Il brano – certificato 2 volte Platino – conferma ad addetti ai lavori e pubblico il talento di Fragola e anticipa l’uscita del primo vero e proprio album di studio dal titolo “1995” e pubblicato il 31 marzo 2015 (certificato ORO).

Il disco debutta in vetta alla classifica di vendita italiana e contiene brani cantati sia in Italiano che in inglese. “# Fuori c’è il sole”, singolo estratto dal disco, viene certificato 3 volte Platino e “La Nostra vita è oggi” che viene scelta per accompagnare i titoli di coda del film Pixar “il viaggio di Arlo”.

Nel 2016 torna al Festival di Sanremo con “infinite volte” (brano certificato Platino). Il singolo fa parte del nuovo album “Zero Gravity” pubblicato ad un anno di distanza dal precendente lavoro e certificato subito ORO. Dal disco sono stati estratti i singoli “Luce Che entra” (Oro) e “D’improvviso” (3 volte platino).

Nel 2017 Fragola si unisce agli hitmaker Takagi e Ketra e ad Arisa per “L’esercito del selfie”, uno dei brani di maggiore successo di quell’estate certificato 3 volte Platino. Nel frattempo, Fragola lavora agli inediti del suo nuovo album “Bengala” (che vedrà la luce nella primavera del 2018) e collabora a diversi progetti paralleli tra cui “Margarita”, il successo di Marracash e Elodie certificato 2 volte Platino che firma in qualità di autore con Marracash, Carl Brave e Franco 126.

MAMELI – all’anagrafe Mario Castiglione, nasce a Catania nel 1995. Musicista eclettico, produttore e autore delle sue canzoni, a 20 anni lascia la Sicilia per trasferirsi a Milano. “Inno”, il suo EP di debutto uscito il 26 aprile 2019, in poche ore ha raggiunto la Top 3 su iTunes. Il disco conta oggi su Spotify più di 7 milioni di stream, con i singoli di successo “Ci vogliamo bene”, “Milioni di Cose” e “Casa di Carta”. “Inno” è caratterizzato da sonorità dal gusto vintage e allo stesso attuali. Dopo un tour instore di presentazione dell’EP, Mameli si esibisce, a luglio, in alcuni importanti festival italiani e, con l’estate, escono nuovi singoli come “Latte di Mandorla” e “Anche quando fuori piove” feat. Alex Britti. Nel corso del 2020 Mameli ha completato la realizzazione del suo primo album “Amacord”, anticipandolo con vari singoli, come “Non ci sei più” e “Record”. L’album completa il filone nostalgico di “Inno”, ma vede un Mameli più maturo umanamente e artisticamente, ad oggi conta 10 milioni di stream. L’anno seguente escono due singoli che vedono due collaborazioni, “Freddo cane” in feat con Rovere, e “Non cambi mai” insieme a Blind e Nashley. Oltre a curare il proprio progetto artistico, sempre nel 2021, troviamo numerose collaborazioni come autore e produttore nel panorama pop italia