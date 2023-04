Domenica a Linea Verde protagonisti Gualdo, Gubbio e l’Alta Valle del Tevere

Ci sarà anche Gualdo Tadino, con le sue bellezze naturalistiche, artistiche e le sue eccellenze artigianali ed alimentari, tra i protagonisti della trasmissione Linea Verde che andrà in onda domenica 16 aprile su Rai1 alle 12.20.

L’Alta Valle del Tevere e l’Eugubino-Gualdese saranno in primo piano nella puntata del programma condotto da Beppe Convertini e Peppone Calabrese.

Così domenica 16 aprile le telecamere di Rai 1 torneranno in Umbria per un nuovo viaggio tra natura, agricoltura e tradizioni. Dal borgo di Citerna a Montone, passando per Umbertide e Gualdo Tadino, fino ad arrivare a Gubbio.

Cuore del programma i racconti e le esperienze di allevatori, casari e norcini, ma anche di artigiani, che rappresentano il valore aggiunto di un territorio straordinario. La puntata è realizzata grazie alla collaborazione tra Regione Umbria e Rai Com.

Nella trasmissione uno spazio è dedicato anche alle produzioni agroalimentari del territorio.

“Si tratta senza dubbio di una bella vetrina a livello nazionale e di una grande occasione di promozione non solo per la nostra città ma anche per tutta l’Alta Valle del Tevere e la Regione Umbria – ha detto il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – Ringrazio l’assessore al Turismo della Regione Umbria Agabiti e tutte le strutture che hanno lavorato per rendere possibile questa iniziativa ed invito tutti quanti a seguire la puntata di Linea Verde domenica prossima su Rai 1”.